綠藍最後衝刺 決勝新北高雄

2018-11-23

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕九合一選舉明投票，今天進入最後的激戰，全台選戰沸騰。廿二個百里侯之爭，民進黨喊出「固守現有十三執政縣市，搶攻新北、台東」的目標；國民黨評估包括新北等九個選區是勝券在握，搶攻高雄等六、七個五五波的選區。高雄和新北是選戰「重中之重」，已成藍綠勝負的關鍵指標。

民進黨固守13執政縣市 搶新北台東

選戰倒數時刻，兩黨總動員，全台選舉行程滿檔。民進黨方面，為了讓民眾即時掌握全台黨籍候選人縣市長選舉活動情形，黨中央規劃下午四時至晚間十時、連續六小時進行「選前總複習，線上晚會in the house」臉書線上直播，同步直播各地選舉掃街、晚會活動。

民進黨主席蔡英文並於廿一日中常會下達軍令，要求黨內全力催票，呼籲支持者站出來投票，以「鞏固台灣民主」、「挺台灣改革和建設」。蔡英文也規劃今天上午至晚間，自宜蘭出發，依序前往高雄市、台中市、新北市、台北市為黨內縣市長候選人站台。其中，宜蘭為臨時增加的行程，蔡英文盼能強化輔選能量，守住民主聖地。

國民黨方面，今日將刊出催票廣告，向人民訴求「對蔡英文投下不信任的一票」，呼籲選民用選票教訓民進黨。

國民黨自評 新北等9縣市勝券在握

國民黨並將在今晚的選前之夜舉行「六都」聯合造勢規劃，號召支持民眾一起站出來。國民黨發言人洪孟楷表示，造勢流程全部由各候選人陣營負責，其中台北市、新北市、桃園市、台南市、台中市今晚都有黨內天王大咖站台輔選，唯獨高雄市不作安排。洪解釋，這是希望營造與人民站在一起的形象，黨中央則尊重候選人的規劃。

兩黨對於選情的評估，民進黨以「固守現有十三執政縣市，搶攻新北、台東」為目標。其中，基隆、桃園、新竹市、嘉義縣、嘉義市、雲林、台南、屏東等執政縣市相對穩定；台中、彰化、高雄、宜蘭、澎湖選情膠著。非執政縣市，新北、台東陷入激戰，台北市、新竹縣、花蓮縣則緊追在後。

國民黨昨自評已經勝券在握的選區有九個，另還包括高雄等六、七個五五波選區。黨內人士指出，這次選舉「勝選應該沒有意外，只有小勝、中勝與大勝的差別」。輔選人士認為，只要拿下新北、台中、高雄，再加上十個以上縣市，就算大勝。

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