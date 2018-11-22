國民黨屏縣議員候選人 涉賄收押

2018-11-22

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣第十五選區（牡丹鄉為主）國民黨籍縣議員候選人林采穎，涉嫌與母親以每票一千元賄選被查獲，檢察官訊後以林采穎違反選罷法嫌疑重大、且有串證之虞為由，昨向屏東地院聲押獲准，林母則諭知五萬元交保候傳。

第15選區 兩強相爭

林采穎是今年屏東縣地方選舉首位涉賄被羈押的縣議員候選人，該選區應選出一席縣議員，共有五人參選，競爭激烈，林女被羈押的消息震撼地方政壇，並將牽動選情，林采穎原本與現任鄉長轉戰縣議員的陳英銘兩強相爭，如今恐成為陳英銘獨走局面。

屏東縣議員第十五選區有牡丹鄉長陳英銘（國民黨員以無黨籍身分參選）、國民黨籍林采穎、詹德行、統促黨蔡天成及無黨籍賴源均等五人參選，連任兩屆鄉長的陳英銘政績不俗，轉換跑道參選縣議員被認為是十拿九穩，但纏訟三年的工程弊案，雖然今年九月一審判決無罪，後續仍有不少變數，是形成多人登記競逐的主因。

林是議員許天賜遺孀

遭收押的林采穎是已故牡丹鄉籍縣議員許天賜遺孀，接棒參選後是地方上十分被看好的人選；曾任鄉民代表的詹德行及蔡天成，也都有豐富的從政經歷，另一位出身滿州鄉長樂村的無黨籍賴源均，則是唯一非牡丹鄉籍的縣議員候選人。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝得知林采穎涉賄被羈押的消息感到驚訝，希望司法毋枉毋縱，國民黨在縣議員第十五選區採開放競選，國民黨對該選區選情仍表示樂觀。

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