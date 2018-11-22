中國鴨霸 在APEC惡行全都露

2018-11-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）二十日撰文，披露甫於巴布亞紐幾內亞落幕的亞太經濟合作會議（APEC）年度會議的內幕。APEC成立迄今已近三十年，本屆領袖宣言竟破天荒地難產。羅金指稱，破局原因就是中國的「耍脾氣外交」（tantrum diplomacy）：在為期一週的APEC系列會議期間，中國代表團屢屢做出挑釁、霸凌、疑神疑鬼和怪異行徑，企圖藉此展現其比其他成員更優越的地位，並施壓其他經濟體屈從其要求。

羅金指出，美國高層官員形容，中國彷彿將國際會議當成自家廚房，企圖透過鴨霸手段獲得想要的東西。中國官員在會議期間發表長篇大論消耗時間，尤其讓其他經濟體的外交官員反感的是，在確定領袖宣言無疾而終的那一刻，現場中國官員居然爆出掌聲。

領袖宣言破天荒難產 中國官員鼓掌

中國國家主席習近平在峰會前夕便抵達巴紐進行國是訪問，巴紐首都莫斯比港街頭插滿五星旗，巴紐政府雖要求在APEC峰會開幕前撤下，中方卻以少了五星的大紅旗取而代之。習近平及八個太平洋島國領袖舉行會談時，中方只對中國官方媒體開放，已獲巴紐政府發給採訪證的當地及國際媒體，均不得其門而入。

此外，參加峰會的美國副總統彭斯在郵輪上發表演說，當時多數記者位於岸上的國際媒體中心。但他演說五分鐘後，該中心的網路就斷線，使記者無法聽到演說內容或即時連線。令人費解的是，當彭斯演說即將結束時，網路也恢復正常。

華郵專欄：中國行徑無恥 偏執狂妄

尤有甚者，對領袖宣言內容協商進展不滿的中國官員，竟企圖擅闖巴紐外交部長帕托的辦公室，爆發肢體衝撞，試圖影響宣言草稿。帕托被迫要求警方將中國官員轟出辦公大樓。十八日的正式會議中，中國官員還大聲嚷嚷遭其他經濟體給「陰了」。

羅金認為，中國政府在本屆APEC會議上的行徑，凸顯其行徑愈來愈厚顏無恥、偏執狂妄，與其他國家益發格格不入、漸行漸遠。

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