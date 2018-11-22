2018-11-22

〔記者邱芷柔、黃建華、吳正庭、邱俊福／綜合報導〕投票前夕，高雄市長選戰愈趨激烈，選舉賭盤應運而生，檢警近日連續在高雄、屏東與金門破獲三起選舉賭盤案，賭的都是高雄市長勝負，其中屏東組頭承認開「陳、韓賭盤」，據悉賠率為一：一，警方依違反刑法第一四六條妨害投票正確罪及賭博等罪移送法辦。

全國掃蕩 已查獲9件逮27人

警政署本月六日起辦理選前全國同步查緝賭博專案行動，要求各警察局加強查緝選舉賭盤，截至昨天為止，總計查獲選舉賭盤九件、二十七人。

高雄警方日前獲報，有網路簽賭集團開設高雄市長選舉賭盤，高雄地檢署指揮警、調等單位，十九日晚間前往高雄市繼光街搜索，查獲蘇姓男子等十二人，起獲現金六二一萬餘元；集團成員僅承認提供簽賭，否認開設選舉賭盤，但幹員過濾嫌犯的手機，發現對話紀錄中提及高雄市長選舉賭盤賠率及讓票等內容。

檢警調查出蘇嫌等七人合夥經營北京賽車及美國職棒網路簽賭網站，自二○一七年十月經營至今，下注金額達一億三千九百多萬元，不法獲利二二九萬元左右，成員皆以保時捷、ＢＭＷ等二、三百萬元名車代步；另五人是簽賭網站賭客。

高屏金 賭的都是高市長選舉

屏東警方昨在內埔鄉一處茶館搜索查扣五十萬元現金及簽賭證物，主持的馮姓組頭被稱為「軍師」，與地方政商關係密切，他涉以茶館為據點開設高雄市長選舉賭盤，抽取「水錢」牟利，賭候選人陳其邁、韓國瑜賠率一：一，PK賭客各自下注。

金門地檢署則是偵辦金寧鄉一名鄉民代表候選人及樁腳賄選案，意外查到有民眾涉入高雄市長選舉賭盤，專案小組跨海追人，昨將五嫌自高雄押解金門，訊後將林姓組頭、林的下游小組頭陳女及周男，各以一百萬元、五萬元及二十萬元交保候傳，並在金門拘提、傳訊十一人。

刑法第一四六條規定，以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確結果或變造投票結果者，可處五年以下有期徒刑。

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