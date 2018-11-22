護唇膏之亂 各方說法兜不攏

2018-11-22

化妝師說沒擦 韓說有擦但不影響辯論

〔記者陳文嬋、葛祐豪、蕭方綺／綜合報導〕對於三立辯論會後引發的護唇膏事件，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天表示，辯論當天確實有擦護唇膏，只是「嘴唇比較黏」，講話比較不方便，但「不影響辯論表現」，事情沒有那麼嚴重。

三立昨稍早曾公布跟拍韓國瑜化妝的紀錄，指韓根本沒擦護唇膏。對於韓國瑜的說法，三立表示「不回應」。

有趣的是，當天幫陳其邁和韓國瑜補妝的化妝師指稱，沒幫韓擦護唇膏，但有幫陳其邁擦，卻同遭兩位當事人否認。韓國瑜稱自己有擦，陳其邁卻認為自己沒擦。

化妝師說有擦 陳其邁說沒有

陳其邁昨在高雄市鼓山區掃街時，被媒體詢問當天是否有擦護唇膏？陳笑說：「上次講耳機，這次講唇膏。」當天他沒印象有擦護唇膏，但韓國瑜好像感冒，應該多休息，喝一點蜂蜜檸檬應該也不錯。

韓國瑜昨於鳳山區車隊掃街拜票，受訪時則表示，他從來不化妝，但因是唯一一場電視辯論會，三立電視台安排一名化妝師幫他在額頭上打粉，化妝師感覺他的嘴唇很乾，幫他擦一點點護唇膏。

韓國瑜表示，前面一、二十分鐘不習慣，老是覺得嘴唇黏黏的，過程中拿自備衛生紙擦掉，只是不適應，講話比較不方便，但不影響辯論。

韓國瑜指出，他沒有說謊，比對影片開始一分鐘與第四十分鐘，他的嘴唇顏色就知道，這是很小的插曲，事情沒那麼嚴重，護唇膏只是「嘴唇比較黏」，但不影響他的辯論表現。

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