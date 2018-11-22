演哪齣？辯論失常 名嘴：護唇膏害韓喉嚨痛

2018-11-22

〔記者蕭方綺、蕭宇涵、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長選舉主要候選人陳其邁和韓國瑜週一在三立舉辦的世紀辯論會正面交鋒，普遍認為韓國瑜表現不如預期，資深媒體人謝寒冰在中天《新聞龍捲風》爆料，韓國瑜上台前梳妝塗抹了護唇膏，「據說就開始不太對勁，好像怪怪的，喉嚨就開始痛」。對此，三立電視昨天認為該言論已傷害到電視台公正的形象，要求中天《新聞龍捲風》於二十四小時內公開澄清致歉，否則將訴追相關人等之民刑事責任。中天電視台昨僅表示：「目前沒有回應。」

三立要求中天澄清致歉

三立公布全程跟拍韓國瑜化妝的紀錄，指韓國瑜只有簡單補粉，根本沒有擦護唇膏，也發聲明表示「這種影射性、不實的指控已傷害到電視台公正形象」，要求中天《新聞龍捲風》公開澄清致歉。

當天幫陳其邁和韓國瑜補妝的化妝師，昨也上三立節目《前進新台灣》表示，「當時僅幫韓國瑜稍微補粉，根本沒替他擦護唇膏」，但有替陳其邁擦護唇膏跟上妝。主持人也問她使用的粉和護唇膏是否比較特殊，化妝師無奈表示，護唇膏就是平常幫主播擦的，粉也一樣，這些商品，坊間就可買到。

謝寒冰則在臉書表示，護唇膏事件是韓國瑜女兒韓冰告訴他的。他也說，「我還真不知道他們打算告我什麼」，自己在節目中，只是單純告訴大家辯論的周邊花絮，沒說護唇膏跟辯論結果有關係。謝寒冰直說：「硬要自己發揮想像力，我也沒轍。」

謝寒冰：沒說護唇膏跟辯論有關

韓冰受訪時也說，她親眼看見三立的化妝師替父親上護唇膏，但這名化妝師與三立澄清時指出的化妝師為不同人。韓冰也認為，這都是枝微末節的小事，不影響辯論。

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