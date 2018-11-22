韓國瑜拜票 支持者相隨

2018-11-22

〔記者黃建華、洪定宏／高雄報導〕 距離大選投票僅剩三天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天展開全市掃街拜票，沿途受到不少支持民眾高呼「當選」歡迎；韓國瑜車隊除宣傳車外，另有上百支持者騎機車隨行，沿途有民眾燃放鞭炮歡迎，也有機車騎士、汽車族揮手致意，場面十分熱鬧。

韓國瑜昨上午掃街拜票行程首站從小港、前鎮區出發，一早在同黨市議員候選人蔡武宏、曾麗燕、朱挺玗等人的十多部競選宣傳車隊陪同下掃街，懇請選民支持。

不過，韓國瑜出發前，曾在網路貼文誣指韓陣營涉嫌在動員發錢的林姓網友，現身國民黨小港區黨部前，為韓國瑜前一天取消控告他，向韓國瑜致歉。

林姓網友表示，已在自己臉書張貼道歉文。媒體問林是否會改支持韓國瑜？韓則要媒體不要為難對方，並輕拍林姓網友說，「都過去了，不要放在心上。」

韓國瑜晚間在鹽埕區及鼓山區，搭宣傳車掃街拜票，另有支持者騎機車隨行，逾二十名員警也騎機車隨行，保護韓國瑜安全，並維護交通。

韓國瑜也被媒體問及，會否擔心網友號召暗殺他？韓表示，他相信這不是民進黨的意思，也對台灣的治安有信心，不會因此穿上防彈衣。他也呼籲選民理性看待選舉，「民主得來不易，也希望個別激烈的選民可以收斂言行。」

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