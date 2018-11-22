柯文哲扯韓流 丁守中諷柯自己一路屈服民進黨

2018-11-22

〔記者簡惠茹／台北報導〕選情緊繃，國民黨台北市長候選人丁守中昨猛烈砲轟台北市長柯文哲，指柯所謂沒經費可登廣告，要靠民眾募資幫忙登，根本是個笑話，更說柯如今扯綠營硬拔韓國瑜北農總經理，原因是要討人情。

至於棄姚保柯若奏效，是否衝擊選情？丁守中昨接受廣播專訪時表示，民進黨如何操作、如何和柯暗中密謀，這不是他能控制，他只能訴諸市民，對台北市已經看不到亞太其他城市的車尾燈要有所覺悟。

丁守中昨展開車隊掃街，行前接受媒體訪問時，對於挺柯民眾自費幫柯登廣告，丁守中說，他覺得是笑話，柯怎麼可能資源不足？他用了多少行政資源在做廣告，市府拍這麼多政令宣傳的影片，柯都入鏡，怎麼可能沒經費？

針對柯文哲抱怨當初綠營把韓國瑜的北農總座拔掉，才搞成今天這種局面，丁守中反擊說，民進黨趕走韓國瑜，柯文哲屈服了；民進黨要吳音寧上，柯文哲屈服了；民進黨不准韓國瑜到台北市政府，柯文哲也屈服了，不是嗎？難道柯文哲忘了自己一路都在配合民進黨？

丁守中罵說，柯一路屈服民進黨，如今韓國瑜聲勢起來，柯文哲又來討人情，這是何種政治人格？

丁辦發言人詹為元說，柯好像替韓國瑜叫屈、又像是怪民進黨，符合他一貫說空話、兩面討好，他不講大家還不知道，原來柯文哲市府團隊成員是需要民進黨點頭才行。

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