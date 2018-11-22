選情告急 柯文哲怨民進黨硬拔韓國瑜北農總座

2018-11-22

〔記者黃建豪／台北報導〕投票倒數兩天，台北市長柯文哲昨說，在藍綠夾殺下選情很緊繃。柯不僅怪罪民進黨之前把韓國瑜從台北農產運銷公司總經理的位置上拔掉，才導致今天這個局面，還說隨著國家進步，太激情、幾十萬人的造勢場合，先進國家都不會有。

柯也自認，選情有受到金馬獎統獨爭議、東奧正名等議題影響，並認為這些都是藍綠意識形態的拉扯，不是很好。市政顧問蔡壁如則說，最近掃街就能感受選情確實非常緊繃，從抗議、市民的表情大概可知道，民眾對柯變得比較冷漠。

柯文哲昨赴北投市場拜票前受訪稱，藍綠各拉一些，他就會被擠壓。對於蔡英文總統替姚文智站台，他表示，政黨有其考量，等選後再來講。柯並抱怨，選舉的陰謀論太多，造成大亂，「韓國瑜當年在北農當總經理做得好好的，你們（指民進黨）就要拔掉他。我要找韓來台北市政府，你們也不要，好啊，就慘了，搞成今天這個局面。」他覺得，政治不要太肅殺、對立，共融的社會是台灣努力的目標。

丁守中日前聲明「反對東奧正名」並要求柯表態，柯文哲昨未回應，僅稱，金馬獎的兩岸一家親事件、東奧正名等議題，有影響選情，但還是藍綠意識形態的拉扯。

至於民眾自發買廣告挺柯，柯文哲說，這表示還是有很多人希望台灣有更好的機會，廣告就是義勇軍弄的，他並不認識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/