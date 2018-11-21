現金買票 竹市議員候選人收押

2018-11-21

潘念恩 參選平地原住民議員

〔記者蔡彰盛、楊國文／綜合報導〕九合一選舉將於週六投開票，新竹檢警調查獲無黨籍新竹市平地原住民議員候選人潘念恩涉嫌以現金賄選，檢察官訊後聲請羈押，新竹地院昨裁定羈押禁見。

新竹地檢署日前接獲情資檢舉，指潘念恩涉嫌於七月起，假藉發放零用金及紅包等名義，每月由其本人交付一萬五千元或三萬元代價給樁腳，並要求樁腳及親友支持當選新竹市平地原住民議員。

藉發放零用金 要求支持當選

檢察官黃依琳立即指揮新竹市警局第二分局、新竹市調查站及刑事警察局電信偵查大隊第一隊組成專案小組，詳細蒐證、分析結果，認該情資確實，兵分多路搜索七處，扣得帳冊、樁腳名冊、銀行帳簿及手機電磁紀錄等證物，同時傳喚潘念恩及其樁腳等廿一人到案。

經檢察官漏夜偵訊後，認為潘念恩犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

檢警7路搜索 傳喚21人到案

專案小組表示，面對檢警調攤開的證據，潘念恩還是顧左右而言他，因此檢方決定聲押她。

四十四歲的潘念恩是台東縣人，在選舉公報的經歷欄上面登記為新竹市凸固斯文化藝術協會理事長、京都科技廣場負責人、竹科團膳自助餐廳老闆，也是鵝肉莊、燒烤店與野戰餐廳的負責人。

法務部指出，至十九日為止，各地檢署受理、分案今年賄選、暴力等賄選有關案件多達四一七一件、被告九○○二人，其中賄選有三一六三件、七○○二名被告。