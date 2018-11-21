倒數72小時最後衝刺》韓國瑜 固守陣地全力掃街

2018-11-21

記者王榮祥／特稿

投票日倒數七十二小時，國民黨高雄市長候選人韓國瑜選擇固守陣地，不再「武力輸出」外縣市，從今起到選前之夜前一刻，計畫以車隊方式全面掃街、深入基層，試著把大高雄再走一回。

韓陣營直言，韓國瑜人氣超高，所到之處總吸引大批人潮，把握最後三天讓韓流直接到社區，一來是維持與民眾的互動熱度，同時也試圖把網路聲量、高人氣等指標，轉化為更實質的投票行動。

只是三天時間要走完高雄卅八區，還要兼顧選區議員候選人時間，執行上有相當難度，但候選人都很樂意為韓國瑜調整行程；尤其韓流外溢效果雖見仁見智，對內拉抬議員選情卻非常明顯，高雄超過半數選區的國民黨籍市議員候選人，聲勢都相當強勁。

韓國瑜與陳其邁電視辯論結果，成為昨天地方話題，藍營解讀雙方各自展現個人風格與施政方向，讓選民更清楚分辨；認為陳其邁屢提艱澀問題，感覺有點刁難，而韓國瑜多半點出問題重點，不致咄咄逼人，凸顯他「包容」的主張。

從三山造勢激情場面到黃金週主打快樂、包容等柔性訴求，顯見韓陣營試圖緩和先前過於激烈的網路衝突所衍生的負面觀感，以爭取中間選民的認同；同時也盼透過輕鬆的造勢活動，能稍微降溫韓粉激情，以免再有擦槍走火，影響選情。

韓陣營選前之夜原則上不會邀請國民黨大咖到場，會以基層熟悉、喜歡的活潑節目為主；韓國瑜也公開宣佈，徵求一百到五百位禿頭一起大進場，讓選前之夜先有焦點。

藍營認為，包括選前之夜的造勢活動，是邀請支持者到韓國瑜的場，車隊掃街則是韓國瑜到鄉親的場，這感覺不一樣，車隊掃街可讓民眾更深刻感受韓的親民與魅力。

除了車隊掃街、選前之夜，韓陣營暫時沒其他安排，希望最後三天選舉過程不要有意外、不要有失誤，還要防範奧步、緊盯謠言，廿四日再交給高雄市民做決定。