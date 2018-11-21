倒數72小時最後衝刺》陳其邁 穩住腳步力保戰果

2018-11-21

記者黃佳琳／特稿

高雄市長選舉進入最後七十二小時的決戰階段，原本綠大於藍的板塊，在韓國瑜攻城掠地逐步進逼下，選民結構出現鬆動，但陳其邁穩住腳步，成功整合黨內勢力，全黨一心回防高雄，再加上對手不斷犯錯，讓陳在近期連下三城，現在只要保住戰果，就有機會摘下勝利果實。

選戰開打以來，韓國瑜將重心放在經濟，絕口不提政治，儘量爭取中間選民的認同，但吳敦義的「母豬說」、中國打壓金馬獎等不利因素，讓壓力巨大的韓國瑜在辯論會上自曝擁護中國、支持九二共識，一連串的失誤，把好不容易爭取到的中間選民嚇跑。

吳敦義失言後，韓國瑜在高雄造勢會場上大聲疾呼，來幫他助選的人不要口出惡言、不要人身攻擊，企圖與吳切割止血，但血還沒止住，遠在台北的金馬獎，導演傅榆獲獎後的一席話，敲碎的不只中國人的玻璃心，還有韓國瑜一直不敢碰觸的九二共識框架。

韓國瑜的支持群眾不外乎是深藍和反年改團體，他要極力爭取的是立場中立、尋求穩定發展及生存的中間選民，但連三次的失誤，韓陣腳已亂，原本要去北檢提告鄭弘儀，在他考慮一整天後，也和吳敦義口中的白海豚一樣學會轉彎，即使用「愛與包容」的理由說服支持者，但恐怕說服不了自己內心的掙扎與惶恐，擔心自己再失分。

韓國瑜用「口號」吸引群眾，但幕僚群不夠強大，自己也準備不足，口號無法形成政見，讓他一再被對手陣營打臉、被網友看破手腳，背後還有一群到處放火的「失控韓粉」和「豬隊友」，打亂他經營多時的選戰步調。

對陳其邁來說，選戰最後這幾天，沒必要再提出新的攻勢或是新的政策，該說的、該做的，都已盡了全力去做，現在等待的，就是要在藍綠各自歸隊的情況下，不要再去刺激選民，讓中間選民能靜下心來，重新思考手中的這一票，該選擇支持走回國民黨擁中的老路線，還是選擇靠著港都城市的優勢和魅力，與世界緊密擁抱的市長候選人。