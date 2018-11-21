突喊卡 韓國瑜不告鄭弘儀

2018-11-21

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，自認被名嘴鄭弘儀抹紅，以及被綠營抹黑成菜蟲及黑道，韓營前晚發布採訪通知，稱要到台北地檢署對鄭等人提告；但韓國瑜昨天將手指放在北檢申告鈴上給媒體拍照後，卻縮手不告了，隨即在北檢外大談他的從政理念，北檢按鈴申告處意外淪為另類的選舉造勢舞台。

北檢門外大談從政理念

韓國瑜昨赴北檢前，轄區台北市警中正一分局早已接獲情資，掌握臉書網友「Liang Tang Wong」涉嫌在臉書頁面留言「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，因該臉書帳號是十一月五日才新設，且沒有其他臉友名單，不排除是有心人士虛設帳號，意圖擾亂選情，但警方為確保韓國瑜安全，約提早一個半小時就到北檢部署維安警力。

韓國瑜的座車昨天下午三時抵達北檢大門前，他不像其他到北檢按鈴提告的政治人物，常從車道入口處步行而上，反而從距離申告鈴較遠的出口處下車，現場媒體為搶拍韓國瑜，一度造成激烈推擠。

韓國瑜走到申告鈴處後，將手放在申告鈴上停留數十秒，等媒體拍照完他才開口說，告與不告令他「內心掙扎、天人交戰」，如果提告，他原先所追求的包容與愛，這種高雄價值就會被自己扭曲，理念將前後矛盾；最後他縮手受訪，大談從政的理念與期待，強調希望追求一場乾淨的選舉。

韓國瑜表示，此次高雄市長選舉，他一直呼籲要打一場乾淨、陽光的選戰，但選舉過程卻面臨很多抹黑及造謠，讓他及他的家庭受到很大的傷害，包括菜蟲案北檢都已簽結，卻還有人說他是菜蟲、黑道，說他控制台灣的菜價。另外，鄭弘儀說他選上市長，高雄會被賣掉；也有人說他會用統促黨的白狼當副市長；甚至說他選上後，高雄會掛滿五星旗，這些言論都讓他感到憤怒。

本月十一日，鄭弘儀替民進黨高雄市長候選人陳其邁站台時，批韓國瑜過去在黃復興黨部的深藍色彩。鄭還說：「韓國瑜如果當選，搞不好我們會被他賣掉！」針對鄭的言論，韓曾在本月十四日透過臉書直播反批：「瘋了，這就是抹紅！」