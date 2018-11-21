「母豬」風波延燒 陳菊嘆 選舉甘有需要選成這樣？

2018-11-21

〔記者林國賢、李欣芳／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前暗批總統府秘書長陳菊是「母豬」，引發輿論譁然，吳事後鞠躬公開道歉，陳菊昨表示「國民黨主席以欺凌、霸凌、侮辱的字眼人身攻擊，台灣社會跟我大概都不能接受」。

陳菊昨天到雲林縣西螺鎮福興宮贈送「太平永盛」匾額給廟方，才剛下車就有民眾獻花送上溫暖。一位媽媽說，吳敦義的「母豬說」，是對全世界女性的侮辱，該受到嚴厲譴責。

陳菊強調，國民黨曾經在台灣統治超過半個世紀，阻礙台灣發展與進步，國民黨主席欺凌、霸凌、侮辱的字眼，台灣社會跟她大概都不能接受，不管如何都要有基本的尊重。她感嘆「選舉甘有需要選成這樣？選舉也要有人性。」

陳菊希望這次選舉，大家要支持正派正直、願意為農民、替台灣社會爭取公道的雲林縣長候選人李進勇等民進黨籍候選人。

針對前晚陳其邁與韓國瑜辯論，陳菊表示，兩位候選人風度都很好，應該給予肯定，所有市民跟全台灣人民都在看這場辯論，他們心中都自有論斷，相信大家都認為陳其邁對於市政的了解是比國民黨對手深入。

賴揆點歌 為陳其邁加油

此外，行政院長賴清德昨在臉書上，分享他曾點歌手黃小琥的歌「作陣行咱的路」送給陳其邁。賴揆說，四年前的昨天，是高雄氣爆後第一階段通車，只有了解痛，才會疼惜，「我們心中沒有嫌棄，用疼惜的心情來守護建設家園，有信心來創造共同感動的未來」，不論是高雄，還是台灣，我們凝聚正面力量，作陣行咱的路。