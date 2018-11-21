陳其邁：高雄是我生命的一部分

2018-11-21

感謝學術界、醫界力挺 盼共同為這偉大城市努力

〔記者黃良傑、陳文嬋、王榮祥、凌美雪／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨天獲得六百位海內外學術界、醫界人士連署力挺，陳其邁哽咽表達感謝。他說，高雄是他生命的一部分，「我要做的是，要讓我的家鄉更進步更繁榮」，現在腦裡對高雄城市的好規劃，都是各位學者專家教導、協助、提供的，希望大家一起為這座偉大城市努力。

陳其邁強調，支持代表在地、認真打拚，還把政治理念與土地結合的人，這樣才能落實以人為本的理念。他很難相信，怎麼會有候選人不准政治遊行、認為母語在家學就好？他不希望高雄的未來是這樣的城市，而要是多元包容的城市。

高雄醫學大學前校長劉景寬說，美國哈佛大學校長在二○一七年對學生說，高等教育最重要的目標，是確保畢業生能夠分辨「有人在胡說八道！」這次選舉充斥假民調、假新聞，讓人更擔憂的是說出實情，或表達心聲與支持意見，就會遭到網路霸凌，企圖製造寒蟬效應。

中山社會所研究生顧旻肯定陳其邁政策完整性，青年世代願支持給高雄自由寬闊的候選人，而不是嫌棄高雄的人。

另外，陳其邁昨於高市最大票倉鳳山區，帶著黨籍議員陳慧文、張漢忠等人，以車隊掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。

針對韓國瑜昨天「重申愛與包容不告鄭弘儀」，陳其邁認為政治人物可受公評，自己與韓應以身作則，維護台灣民主。他更開玩笑「愛韓國瑜一萬年」，強調隨時可以擁抱韓國瑜，希望化解選舉造成社會對立。

陳其邁昨並公開向韓國瑜致謝，感謝他能參加辯論，讓大家能清楚了解兩位候選人對於高雄未來發展的一些方向與作法有什麼不同。

吳念真：陳比較了解高雄

此外，知名導演吳念真昨晚開直播回應近日來對於選舉紛擾的看法。是否會隨小野的腳步，公開表態挺陳其邁？吳念真說，他在高雄沒有投票權，表態也沒用，但他認識陳其邁很久了，認為陳在高雄一、二十年，應該會比較了解高雄；如果問他選誰，他會說可能會選陳其邁。

吳念真也說，不要因為選擇不一樣，就群起攻之，這樣很多事情無法一起做。我們一定要對台灣好，因為它是我們唯一的去處與情感的所在。它是我們生死相依的地方，無論你選擇誰，我們都好好相處吧！