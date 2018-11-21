姚人多「柯當朋友」說 丁批錯亂

2018-11-21

〔記者簡惠茹、周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨天發出聲明，把矛頭指向輔選姚文智的海基會秘書長姚人多。丁指出「姚人多說在台北，柯文哲是敵人；出了台北，柯文哲當朋友」，丁批「姚人多的邏輯，就是小野的邏輯」，這是政治上的狡猾。

邏輯同於小野 是政治上的狡猾

丁守中表示，民進黨台北市長候選人姚文智有著破釜沉舟的決心，讓這場選舉的格調大幅提升，五個參選人中，至少有四個人全力投入，而不是靠自己和家裡的婆婆媽媽操作棄保；姚曾經發誓，如果第三名，永久退出政壇，丁守中絕不會輕敵，絕對也全力拚搏。

丁守中話鋒一轉，把矛頭指向姚文智競選總幹事姚人多。丁守中指出，姚人多說，在台北，柯文哲是敵人，出了台北，柯文哲當朋友。丁說，民進黨到底是反柯，還是反對兩岸一家親？到底是因為柯不夠民進黨？還是因為柯太靠近共產黨？這種政治錯亂的邏輯，跟小野有什麼不一樣？都只是政治上的狡猾。

丁守中呼籲，不管是政治上的門神、文化上的門神，公開表態、坦蕩以對並不可恥，變來變去、到處反串，把老百姓當傻子，習慣當政治騙子，這才可恥。

姚文智昨天上午召開記者會，會前受訪談到丁守中批評姚人多一事；姚文智解釋，姚人多說的現象，是因為台北市民清楚現任市長柯文哲的市政有多無能，是要告訴外界「棄柯保姚」；但出了北市，關於柯文哲的看法就會被網紅、媒體或是各種假消息混淆。