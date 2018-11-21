新聞分析》在韓流中載沉的人

2018-11-21

記者鄒景雯／特稿

台灣已經累積了豐富的選舉經驗，深知輸贏乃兵家常事，但是如何從競爭的過程中探知民意背後的社會現象，則是政治家不會輕忽的問題。畢竟參選只是手段，實現服務人群的理想才是目的。

如何解釋「韓流」構成的原因，絕對是這次大選釋出的課題之一。這個題目也有十分多元的研究途徑值得採用，事實上，在激烈的選戰攻防下，許多面向已經逐一被大眾所探討，例如揮舞車輪旗的族群意識，延伸到被年改的軍公教，再擴及到境外勢力對特定候選人的青睞與操作等等。

比較少被關懷的，則是附著在韓流中載浮載沉的一群人，這些明顯在經濟發展過程受到衝擊的陷落者，未來無論誰當選，都必須面對與處理，不如現在就提出來積極討論。

店家一家一家關，街道很蕭條，是韓國瑜對大高雄景氣不佳的描述，這個市場區隔很明確，抓住了不少微小企業生存不易的共鳴；大家也都知道，這情況並不是高雄所獨有，甚至受到電子商務崛起的影響，消費者宅在屋裡購物的行為改變，造成傳統實體零售業的經營困境，是一個全球性的現象，誰能夠描述他們的痛苦，甚至不用到對症下藥，只要畫出個大餅，就足以引起他們的好感。

同樣一個很受到注意的群體，就是小黃司機對「韓流」的追隨，而且是全國主要都會區的普遍情況。計程車這些年受到共享經濟來襲，Uber瓜分既有討生活的基礎，政府不可能加以取締，一直怨聲載道，台灣與國外不同，計程車數量早就供過於求，使得相關問題更加嚴峻，國民黨時代延續到民進黨執政，從來就沒有特效藥，而韓國瑜「人進來」之說，因此大為吸睛。

類似這些在知識經濟時代轉型發生困難的行業，現在寄情於搞經濟、不談政治，以「九二共識」交換北京開放大量中國旅客來台購物、小吃、搭計程車、租遊覽車，活絡他們的生意，紓解他們的難題，一點都不難想像；不同意這是好方法的人，不妨在最後時刻，提出更佳的治理辦法，展現與他們站在一起的誠意，那麼，這場大選的民主意義將會更加人性、更為溫暖。