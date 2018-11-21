林坤正出身新壽 新光醫院公關老臣

2018-11-21

〔記者廖千瑩、林惠琴／台北報導〕民進黨立委段宜康驚爆，二○一二年間國民黨新北市長候選人侯友宜透過妻子借一千五百萬元給新光人壽子公司、新壽公寓大廈管理維護公司董事長林坤正，據了解，因林坤正曾任新光醫院的秘書室主任，負責公關業務，而新光醫院素來與警界交好，林坤正因此與侯友宜認識。

對此，新光金表示，林坤正私領域的事情與新光金無關；記者也致電林坤正秘書，秘書指「董事長在會議中」，林坤正稍晚也未回電。

段宜康爆料，侯友宜六年前透過妻子借一千五百萬元給林坤正，並收取百萬年息，如果此事為真，林為何不透過銀行，或以房貸抵押借款，要透過私人借貸，且一借就是一千五百萬的鉅款。

林坤正最原始出身於新光人壽總務部，後來新光醫院成立後，因深受醫院高層信任，進而轉任秘書室主任，在這個位置上至少待了十幾年，主要負責處理對外公關等事務；知情人士透露，林坤正做人海派，公關手腕高，因此在此期間，結識各界人士。但林完全不具有醫療背景，因此隨著新光醫院發展逐漸成熟後，他就被派往新壽公寓大廈管理維護公司擔任總經理、董事長，目前仍任職董事長。

新光人壽員工說，知道林坤正與侯友宜認識，但不知道這麼熟，不過林坤正與警界關係一直都很好。

至於新光醫院與侯友宜熟稔，主因當年新光集團少東吳東亮遭綁架勒贖案，侯友宜出了大力，吳東亮遭綁架案順利偵破，侯與新光關係也一直延續至今。