又爆違法爭議 新北市府LINE群組提民調數字

2018-11-21

〔記者賴筱桐、葉冠妤、李雅雯、邱書昱／新北報導〕繼國民黨新北市長候選人侯友宜日前違規公布民調數字影片，新北市政府昨發布新聞稿時，又在媒體LINE群組公開引述民調數字，市府察覺後緊急收回訊息，但內容早已外流，新北市議員李坤城等人昨至選委會告發。民進黨市長候選人蘇貞昌批新北市政府知法犯法，市府違反行政中立的事例已罄竹難書；侯友宜則表示不知情。

市府察覺後緊急收回訊息

對於新北市長朱立倫前晚在社群上發文轟「蘇貞昌2.0是吹牛跟抹黑」，蘇貞昌昨在鶯歌區車隊掃街受訪時反駁說，朱立倫做為一個後任對前任這樣「口不擇言」，立下很不好的示範，再過幾天，朱立倫就會變前任了。

新北市府新聞局長張其強在群組中回應，要講「口不擇言」，沒人能「超越」老縣長，這是某家民調公認的，並以括號引用民調數字說明，指蘇貞昌才是前任縣長最不好的示範，忽視前一任，抹黑下一任。

對於新北市政府引述民調數字的作為，李坤城昨率市議員李倩萍、鄭宇恩與市議員候選人張志豪等人，至選委會遞交檢舉信。李坤城質疑，市府公然在媒體社群散布民調訊息，涉嫌違反選罷法在選前十天不得引述或散布民調資訊的規定，且內容企圖影響市民判斷、左右選情。市府知法犯法，希望選委會秉公徹查。

市選委會：會秉公處理

選委會副總幹事黃堯章表示，對於任何檢舉案都會一視同仁、秉公處理，接獲檢舉將立即展開調查。至於違規裁罰對象是朱立倫、張其強或新北市政府？黃堯章說，不便評論個案。

蘇貞昌則批侯友宜的影片日前已涉嫌違法公布民調，選委會都還沒有開罰，新北市政府有樣學樣，又這樣做，新北市府違反行政中立的事例已罄竹難書，市長朱立倫怎麼可以這樣繼續知法犯法？

對此，張其強回應，該發言內容是針對媒體記者需要回應，當中提及「某電子報認為蘇貞昌比較常謾罵攻擊對手」，事後認為不妥，隨即全部收回內容並重新回應，「這不是示範，也不是公開，只是回答媒體詢問。」