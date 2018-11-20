高雄市長選舉辯論》拳拳到肉VS.滴滴答答

2018-11-20

記者黃佳琳／特稿

高雄市長選舉兩黨候選人陳其邁、韓國瑜的世紀辯論昨晚登場，陳其邁第一題僅試探性出拳，就把韓ＫＯ了！

韓國瑜今年四月為了登記參選高雄市長，把戶籍登記在高雄林園這個石化工業污染嚴重的地區，他當時說，會選擇林園是因為這裡有許多基層勞工，有捕魚、種菜的，符合他的屬性。

然而，林園的汕尾和中芸兩大漁港，因位處高屏溪出海口，長年泥沙淤積嚴重，影響漁船出入，韓國瑜從林園出發打選戰，竟無法回答陳其邁問他的兩大漁港困境為何，還說「這是滴滴答答的小問題」，林園漁民的困境，在韓主委眼中，就值「滴滴答答」四個字。

高雄石化氣爆造成多人傷亡，前市長陳菊和議會制定「高雄市既有工業管線管理自治條例」，正式將石化管線納管。

這項攸關全高雄市民安全的政策，陳其邁只是問韓國瑜贊不贊成十四家石化產業稅籍設在高雄，過招時出的第二拳，只要稍微關心高雄產業發展，根本就是送分題，但韓國瑜竟然雙手一攤，坦言對石化產業細部不太瞭解。

另外，衛武營藝術中心風光開幕，韓國瑜也不曉得衛武營的主管機關是文化部，還說他當選後要派一個「懂英文」的人來當文化局長管衛武營，這句話聽在辭掉德國萊茵歌劇院駐院指揮終身職，返台擔任衛武營總監的簡文彬耳裡，不曉得會是什麼感受？

整場辯論會，陳其邁僅試探性出了二拳，沒想到只用幾分力的拳風，竟然打得韓國瑜拳拳到肉。