高雄市長選舉辯論》陳攻漁港發展 韓稱不是選公務員

2018-11-20

〔記者洪臣宏、葛祐豪、林良昇／綜合報導〕高雄市長選舉辯論會昨天晚間登場，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜激烈攻防。 陳其邁有備而來，交叉詰問第一題就問韓國瑜戶籍地林園區轄內漁港轉型問題、發展目標為何？韓國瑜回說，他是選市長，不是選公務員，問這些「滴滴答答」問題沒意義，就像他不會問高雄市有多少消防栓，高雄市有商港、漁港、工業區、農漁業等很多問題，他才來一年，無法全部了解。

高雄石化產業 韓坦承不是這麼了解

陳其邁強力批評國民黨韓國瑜提出的愛河摩鐵摩天輪、太平島挖石油，顯見對高雄非常不了解；韓國瑜坦承，對高雄石化產業的細部，他不是這麼了解，可是不代表他不重視。韓也澄清說，所謂太平島挖石油，並不是在太平島的島上開採，而是在這個海域開採，他被誤會了近半年。

韓國瑜在會後記者會坦言，高雄這麼大，他不可能在一年多內全部了解，但市長要善用專家、善用團隊，市長本人不能有任何包袱，各地建設自然有專人去負責，市長要有一個總目標領導團隊，講到個別地方的未必能夠了解，「這我必須要承認」。

陳其邁則在辯論時，挖苦韓國瑜說，市長選舉應該討論市政，而不是用糟蹋、抹黑來轉移焦點，韓國瑜現在應已知道白玉蘿蔔在美濃、白玉苦瓜在杉林，也應該把高雄市一心路到十全路背得滾瓜爛熟，要給予肯定。

陳：人口增至五百萬淪笑柄

陳其邁質疑，高雄要往前，不是靠去太平島挖石油，不是靠在愛河蓋摩鐵摩天輪。如果韓國瑜願意把這些不切實際的政見收回，會贏得他的尊敬，但韓不會這樣做，「因為這些東西就是你的全部，你是靠這些東西在打選戰的。」

對於韓國瑜「高雄市十年人口增至五百萬人」的說法，陳其邁提出質疑，市長任期兩任也只有八年，韓國瑜必須提出預算、政策及規劃，不能亂開空頭支票，否則就像前總統馬英九的「六三三」淪為笑柄。

韓國瑜回說，有人扭曲他的講話，開始算每年要生育多少人，好像高雄男人每天要為他生孩子，「把腎搞壞掉一樣」，更惡劣的還說要引進中國共產黨增至五百萬人。

他說，根據聯合國統計，有七十％的人口往都市集中，新北市面積二千平方公里、人口四百萬人，高雄二千九百平方公里、二百七十七萬人，為什麼不能成長？難道膽子愈來愈小，連想都不敢想？他說，未來十年高雄有經商、求學、就醫、就養及旅遊人口，為什麼不能有五百萬人。