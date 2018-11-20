高雄市長選舉辯論》陳其邁：勿用又老又窮嘲笑高雄的痛苦

2018-11-20

韓國瑜反擊 陳自己也承認高雄又老又窮

〔記者葛祐豪、洪臣宏、葛祐豪、楊淳卉／綜合報導〕昨天的高雄市長候選人電視辯論，民進黨陳其邁批評國民黨韓國瑜不了解高雄的痛，高雄的地下管線不是高雄的選擇，不要一直用「又老又窮」嘲笑高雄的痛苦，講一次，高雄人就心痛一次。韓國瑜則反擊說，陳其邁今年一月十八日曾發表高雄有四大困難，包括經濟轉型困難、人口老化、財政困難，代表陳也承認高雄又老又窮。

韓：負債三千億要怎還？

韓國瑜也舉數字表示，高雄負債全國最多，高達二千五百億元到三千億元，每位市民負債九萬元至十萬四千元，「有人說真心話，就說他唱衰高雄」，要勇敢面對，才能去解決問題。韓也反問陳其邁，高雄負債三千億要怎麼還？

陳其邁回擊，台積電負債六千億，但一年營收達幾千億，主要還是要看財政結構與如何開創財源，事實上，高雄市營業額成長是六都第一，其餘也都名列前茅。

陳：要看如何開創財源

陳其邁指出，高雄是一個轉型非常困難的城市，他擔任市長後要解決財政問題，前兩年要控制債務到五十億元、第三年減半、第四年達到零債務；要靠招商、文創、新創產業，全面創造優質工作機會，幫高雄拚經濟。

陳其邁也感性地說，選舉是一時的，高雄卻是永遠的，不要因為選舉而糟蹋高雄、踐踏高雄。「我四歲來高雄，在這裡生活四十八年，我的青春都在高雄！」有人卻為了選舉的利益，刻意抹黑高雄、污衊高雄，相信黑夜「韓流」終將過去，十一月二十四日以後，高雄會成為溫暖城市。

陳也在會後召開記者會感性哽咽表示，他為做為高雄子弟感到十分驕傲，「我比任何人都更愛高雄這個地方」。