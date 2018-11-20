丁：敬老金非救濟金 不設排富

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨出席台大教授後援會，現場包括前衛生署長楊志良、教授薛承泰、陳保基等四十位台大教授表態支持。丁也宣布選前最後一波文宣，主打「投票救台灣」，並以ＯＫ繃做為符號，號召選民用一張張選票拯救台灣。
丁陣營幕僚、前立委孫大千表示，「投票救台灣」將發起兩波平面、電子廣告，分別為烤焦的番薯象徵受傷的台灣，用血袋輸血象徵投票、幫助需要急救的台灣。
楊志良︰無力照顧 送府院門口
在台大教授後援會上，楊志良表示，台灣今年是結婚、生育率最低的、貧富差距最大及虐童、殺嬰事件最高的一年，建議未來市長可成立中心，承擔民眾無力照顧的小孩、長者。若市府無法承受，就送到總統府、行政院門口，「國民黨真是不會選舉，用這個就可以把蔡英文幹掉。」
楊志良也建議丁守中把敬老金再加倍，但須設排富條款，將錢集中發給孤苦無依的獨居老人。對此，丁受訪時說，他於會後向楊志良說明，重陽敬老金並非救濟金，所以不會設立排富條款，但兩人有共識可加強弱勢老人的照顧。
另外，丁在「投票救台灣」記者會上表示，民進黨執政下，台灣失去方向，蔡政府帶給台灣的是滿身傷痕；民進黨為了一黨之私，用盡洪荒之力，假轉型正義之名，行政治鬥爭之實，所以台大準校長管中閔遲遲無法上任、北農總經理吳音寧無法下台。
丁守中表示，全世界民主政治都是政黨政治，推出候選人贏得勝選，這是民主真諦；台北市長柯文哲一下騙藍騙綠、政策跳票也沒核心價值，這才是政治騙子。