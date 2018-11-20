姚： 柯說中國一直要他選總統

2018-11-20

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨引述二○一六年台灣大學醫學系友刊物「台大醫訊」的文章，指柯文哲以台北市長的身分受訪提到，「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選」；姚質疑難道這是柯主張「兩岸一家親」的原因？要求柯交代清楚。

柯營︰沒要選總統 別再抹紅

柯文哲競選辦公室未否認有此刊物內容，發言人林筱淇表示，柯過去已多次公開表示，他沒有基金會，亦無組織政黨，「根本沒選總統的準備」。而兩岸一家親的論述，是在二○一五年提出，受訪則是二○一六年的事，兩者並無關聯；期盼姚文智回歸市政議題，理性討論，別再抹紅。

姚文智召開記者會指出，「台大醫訊」二○一六年一月號第十五刊的「待續—柯Ｐ漫談成功與從政之路」，柯文哲受訪時提到：「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好。」

姚文智說，柯文哲在選上市長前曾說「九二共識」等於「下跪投降」；當了市長之後，卻轉而接受「兩岸一家親」。從金馬獎爭議、李明哲等事件來看，柯文哲遇到中共就轉彎，回應都是輕輕略過。

姚文智要求柯交代清楚，「中國是誰負責跟你聯絡？中國是哪方面要你選總統」、「中國那邊是何時跟你聯絡？從什麼時候開始要你選總統」。

姚文智也預告，選前每日都會投下震撼彈，盼柯別再閃躲。