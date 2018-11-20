柯：立委VS.醫生 誰的黑資料多

2018-11-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智前天宣布請辭立委，以示破釜沈舟。無黨籍市長候選人柯文哲昨僅回應「尊重」，至於是否會衝擊到自己的選情，柯不諱言「選舉什麼事情都會發生」，他的選情本來就很告急。不過，話鋒一轉，他直指對手是立委、他是醫生，「誰的黑資料比較多？」只是他不想打負面選戰。

選情很告急 不想打負面選戰

由於一度傳出柯親信蔡壁如打算與民進黨秘書長洪耀福見面，外界解讀恐與操作棄保有關，姚文智請辭立委當晚有支持者高喊「棄柯保姚」、「搶救姚文智、開除洪耀福」口號。柯聞此嘟嘟嘴說：「這多奇怪的口號？」但來的群眾好幾萬人，有一、兩個要喊奇怪的東西，也沒辦法。

柯也說，關於「會不會同意親綠或是綠營首長幫民進黨候選人站台」這議題，大家現在都很小心，他從二○一四到二○一八年都以「推倒藍綠高牆」為號召，就保持中立態度就好。媒體追問是不同意嗎？柯才說：「儘量不要，至少現在我是認為不要。」

柯並反問現場媒體，自己是台大外科醫生，其他候選人是當立委，「你覺得當醫生跟當立委，誰的黑資料會比較多？」但他不會去搞什麼葛特曼啦亂七八糟的，不會打負面選戰；四年前他喊「這一票聽孩子的」催票成功，這次聽孩子的話不夠，「連孫子的話都要聽」。

柯前天在造勢活動上批藍綠是幫派政治，他昨天說：「這是我的感受啊！」如果把人民福祉拿到比較高的優先順序，不就沒事了。