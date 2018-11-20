掃街催票 林佳龍︰投票率是勝負關鍵

2018-11-20

〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕隨著九合一選舉投票日逼近，民進黨台中市長候選人林佳龍大打「催票牌」與「搶救牌」。他昨在烏日、大肚、龍井進行車隊掃街，並推出第三支ＣＦ《選擇台中》，希望市民繼續選擇十多年來持續認真努力的林佳龍當市長。他指出選戰最後勝負關鍵就是投票率，希望支持者出來投票、幫忙拉票，不要讓台中的進步停滯，甚至走回頭路。

林佳龍在議員候選人陳世凱、張家銨陪同下，從早到晚持續在烏日、大肚、龍井掃街催票，沿途不少民眾揮手表示支持。林佳龍表示，以前烏日是邊陲，現在是副都心，這四年來無時無刻都在推動烏日副都心及周遭大肚、龍井的發展，相信政績市民看得見，會用選票肯定市府的努力，因該選區人口較分散，所以透過掃街鼓勵支持者出來投票，讓市長過關、議員兩席全上。

針對選戰最後喊出「搶救林佳龍」，林佳龍強調，這場選戰最後的勝負關鍵就是投票率；對手透過活動，甚至是負面選舉，已經凝聚支持者，預期投票率應該是高的。相對地，綠營的支持者也已逐漸回流，最後關頭希望能衝高投票率。

對於空污問題，林佳龍指出，台中這幾年改善空污是全國做得最多、做得最好，卻在選舉成為對方抹黑的議題，所以最近才有百名專家站出來背書推薦，前環保署副署長詹順貴出面站台之外，並在臉書撰文訴求還林佳龍一個公道。他希望支持者感受到這種氣氛，踴躍出來投票，讓台中的進步延續。

批對手以錯誤資訊抹黑

政院主計總處日前公布一○六年度家庭收支調查結果，台中家戶平均可支配所得首度突破百萬元，來到一○三萬三千多元，較一○五年九十四萬九千多元增加八萬四千多元，成長率八．八六％，為六都第一。林佳龍表示，數字會說話，證實這幾年努力讓台中成為一個進步城巿；反觀對手，利用錯誤資訊抹黑台中，已被主計總處數字打臉。

在林佳龍推出第三支ＣＦ《選擇台中》，從林佳龍二○○五年到台中打拚到當上市長，雖曾落選仍續在台中打拚，十多年來始終如一，一步步實現這座城市的美好，呈現「選擇堅持，同時也是選擇台中進步的價值」！向選民感性催票，盼續選擇認真努力的林佳龍當市長。