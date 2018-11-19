中籍女友放話「警察抓不到」 四海幫張國峻馬上落網

2018-11-19

〔記者王冠仁／台北報導〕十五年前犯下暴力圍標中華電信工程案，被判刑三年的五十四歲四海幫中常委張國峻，判決定讞後潛逃中國。張逃亡期間「坐桶子」偷渡往返兩岸，他的中國籍劉姓女友見他「來去自如」，九月間還對外放話「警察抓不到」；警方發現張嫌在桃園租屋躲藏，日前掌握他教唆幫眾暴力討債事證，將張與兩名幹部逮捕。

幫主隔海遙控圍標 他率眾恐嚇業者

警方指出，張國峻年輕時跟隨時任四海幫海德堂堂主、現任四海幫幫主楊德昀；楊自八十年代初期，主導四海幫有計畫介入圍標中華電信工程。楊一度因警方掃黑落網，但他隨後前往中國，遙控指揮張繼續進行暴力圍標；張率眾恐嚇其他業者不得投標，不從就持棍棒砸店、毆打被害人甚至開槍示威。

張在二○○三年被捕，因涉及恐嚇、組織犯罪被判刑三年，二○○九年判決定讞，他棄保潛逃中國，在中國投資房地產失利後，以偷渡方式往返兩岸，指揮幫眾從事暴力討債，甚至不顧被通緝，還到債主家放火恐嚇。

潛逃中國再偷渡返台 教唆暴力討債

警方發現他前年又偷渡返台，在桃園龜山一帶租屋躲藏，張找來四海幫海德堂成員的「判官」衣廷宸、「阿祥」吳陳祥為幹部，在台北市基隆路開設菸酒商行、檳榔攤，吸收八名年輕人從事放高利貸與暴力討債。張國峻的中國籍劉姓女友還在道上放話「警察抓不到」，但張的行蹤已被警方掌握，日前逮捕張、衣、吳及犯案工具等，依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦；據了解，張國峻的劉姓女友，十八歲就跟著他，張數次以偷渡往來兩岸，她則以合法管道入境。