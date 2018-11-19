超級星期天 大拚場／蘇喊改變新北 侯向妻送溫情

2018-11-19

〔記者李雅雯、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕選前超級星期天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌、國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚分別舉辦造勢晚會向選民喊話，蘇強調「選對人，會做事，一起改變新北市」；侯則播放他當年攻堅南非武官官邸圍捕陳進興的專訪畫面，向太太溫情喊話「老婆我愛你」。

蘇貞昌昨晚分別在土城和蘆洲舉辦「新新北，會做事」大型造勢晚會；與基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦再度合體，四人牽起手向選民鞠躬致意。蘇貞昌一一列出自己過去的政績與國民黨比較，強調新北市真的需要改變了，「市長的態度將決定城市進步速度」。

蘇貞昌說，拚了一輩子就是為了台灣，這幾天卻看到台灣人讓人侮辱，歌手詹雅雯因為唱歌表演就遭人惡言相向；金馬獎最佳紀錄片導演傅榆不過在自己的國家、土地說出台灣人的願望，就受到網路霸凌，「台灣要倒退嗎？」沒有民主怎麼可能自由，為了年輕人、下一代，要一起守護這塊土地。

侯友宜昨晚則在新莊體育館舉辦「溪北大造勢」，播放廿一年前攻堅南非武官官邸的畫面。侯友宜回憶當年「在槍口下討生活」的警察生涯，他太太當晚問他「進去時有沒有想過我們母子？」太太永遠都知道老公不屬於自己，而是奉獻給中華民國、奉獻給工作。

侯友宜話鋒一轉，表示選舉會有不斷的抹黑、攻擊，這幾天被攻擊的是新莊購地案，明明是老婆和姊妹繼承的家族遺產，卻被說成炒地皮、都更。