段宜康指侯家「地上錢莊」

2018-11-19

〔記者謝君臨、邱書昱、賴筱桐、陳心瑜／綜合報導〕民進黨立委段宜康昨續追國民黨新北市長候選人侯友宜家族的財務爭議，指侯家是「地上錢莊」。段表示，二○一二年間，侯透過妻子借一千五百萬元給新光人壽子公司、新壽公寓大廈管理維護公司董事長林坤正，而後這筆錢在侯的財產申報中不見了，侯疑似發現借款需要申報，而自己女兒已成年不用申報，改以女兒名義將錢借給林，並收取百萬年息。

段宜康昨晚開直播指出，林坤正會與侯友宜熟識，是因林曾在新光醫院負責公關，因而結識刑警出身的高階警官，其中包括侯在內。

段宜康說，林坤正身為新光集團重要幹部，且新光也有銀行，為何要向侯借錢，負擔比銀行還重的利息？有無重利罪問題或道德瑕疵？段也質疑，侯家新莊購地案斥資三千多萬元，錢從哪裡來？為何在財產申報中看不到？

侯︰段把曲棍球吞了吧

侯友宜昨於新北市坪林區掃街拜票時，被問到此事，他大笑三聲回應：「段宜康把曲棍球吞了吧」。侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，競選辦公室已多次說明，新莊房屋及部分土地是繼承而來，房屋佔到其他人共同持分的地，才需要購買約四十多坪，「這塊地根本不符都更條件，連簡易都更都沒有辦法」，何能炒地皮？段的影射抹黑已經是法院認證了，刻意扭曲，扮演東廠側翼打手，曲棍球不吞，還要詭辯。

蘇︰侯像NPC只會講一句話

對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌諷刺，侯「就像電玩遊戲的NPC（非玩家角色）只會講一句話，這種人能擔當新北市四百萬市民的期待嗎？」

另外，選罷法規定，投票日前十日開始不得以任何方式公布候選人的民意調查資料。國民黨新北市長候選人侯友宜卻在十一月十四日、選前民調封關當天，在官方YouTube頻道發布媒體專訪影片，標題提及民調數字，目前影片已下架；民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室質疑違反選罷法。

封關後亮民調 侯涉嫌違法

據指出，侯友宜是十三日接受媒體專訪，標題打出民調數據，但侯友宜辦公室在十四日民調封關後，將影片轉貼YouTube頻道。侯昨天表示，專訪內容沒提到民調，但標題有，「在這個時間點不妥，決定把它下架」。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，尚未收到檢舉內容，檢舉人必須提供完整書面資料才能查證，選委會將依據具體事證，請監察小組委員召開會議，針對選舉期間發生的違規案件統一討論，把結果送至選委會的委員會議，再決議是否裁罰。