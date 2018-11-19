2018-11-19

記者林良昇／特稿

選戰剩下最後關鍵階段，藍營大頭們不甘寂寞，從馬英九的「新三不」到吳敦義的「母豬說」，在勝選第一的邏輯下，藍營選將們對於大頭們在選戰終章的百花齊放，可說是敬謝不敏，但這些藍營大頭們的「內心話」，揭開了藍營在這場選戰，隱藏自身所想為了勝選的寫照。

吳敦義的「母豬說」爆出有其背景，那是個沒有人知道有記者在場的內部場合，只有一、二十人，眾所周知，政治一場戲，政治人物在鏡頭前講的，都是有修飾或是有所打折的言論，在內部場合所說的，才是「心內話」，恐怕在更多內部的場合，類似的談話也許早非第一次。

吳敦義的失言在藍營內被強力檢視，慘遭切割，在這個「韓流」勢頭上，就是因為黨主席之尊的發言，恐怕戳破「乾淨選舉」的面具，讓選民回憶起國民黨的原樣。在投票前夕，黨主席只能閃邊，勝選第一。

在「韓流」帶來「高雄必勝」的狂潮下，藍營高層恐是五味雜陳。這些大頭們過去從未想過，一個四年前輸了五十四萬票的高雄市，四年後，韓國瑜聚集的聲量，竟快要「亂拳打死老師傅」，逆轉整個高雄選情，儼然成為第四顆太陽，沒有炒出新菜的馬、吳、朱，在現在的浪潮下，早就被韓國瑜拋在腦後。

對馬英九而言，韓國瑜接近狂潮的網路聲量，有大規模來自中國，不論是否來自中共網軍，都明白顯示中國官、民對韓的好感，自許為藍營兩岸政策舵主的馬英九，選前修正「三不」，拋出「不排斥統一」的論點，未來馬期待在兩岸間擔任什麼角色，頗值得玩味。

對吳敦義來說，黨主席已經不是資產而是包袱，未爆彈已埋下，如果韓國瑜贏了，黨內沒有大頭壓得住「韓流」，只有黨主席和選總統才是極限；如果韓國瑜輸了，百萬韓粉的究責聲浪，肯定衝向吳本人，等於是宣告了總統夢碎，一去不復返，國民黨內的激烈權鬥，恐怕選後才要開始。