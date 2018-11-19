冷眼集》都是父權暴力

2018-11-19

記者鄒景雯／特稿

選前最後一個超級星期六，看似由南攻北、網民歡騰的韓流現象，突然受到了想都沒想到的強烈狙擊。這天外飛來的力道並非出於正面競爭的民進黨，而是「禍起蕭牆」，國民黨主席吳敦義的「大母豬」助選僅是其一，當晚還有前來參加金馬獎的中國演員們加碼「中國台灣」與行動抵制，頓時間，亂流與逆流齊襲，搞壞了一個原本佈好的棋盤。

情況有多嚴重？看韓陣營的反應與動向可以作為參考。週六的鳳山造勢會上，韓國瑜點名吳敦義加以責難，甚至說出「寧可乾乾淨淨落選，也不想要骯髒地贏」，此話之重，有北韓金政權「砲決」的火藥量；韓總帶頭下，國民黨各縣市候選人一致切割；而韓粉呢，則是群起圍毆吳敦義的粉絲頁，有人要他「在家裡看電視就好，不要出來亂」，直至深夜仍怒氣未消、不願離去。

至於金馬獎突然響起的變奏曲，是在非政治領域發酵，後座力絲毫不遜前者。最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》的導演傅榆，只說了：做為台灣人，最大的願望，也就是國家被當做獨立的個體看待。北京的指令馬上就到了中國團員手上，除了現場立即採取各種小家子氣的杯葛，傅榆更是成為被鎖定的「頭號戰犯」，境外網軍轟然而來，中國影人尤其整齊劃一，紛紛上微博表態，這人造海浪般的「氣勢」，似乎讓最近的台灣人再熟悉不過。如此的規格伺候，能說這是小事嗎？

面對這兩流來攻，一個是顯性的，一個是隱性的，其實對韓流都有影響，韓國瑜截至目前只選擇了吳敦義「單挑」，尚未就傅榆的獨立看待有所評論。但是嚴肅地講，當一個政治人物還在候選的時候，就開始批評他想主政的城市「又老又窮」，這算不算是一種外來者居高臨下的俯看，以及對所謂「老」與「窮」的鄙視？這種心態，與一名男性從政者把不同政黨的女性形容為肥滋滋、走路像母豬，有什麼不同？甚至進一步說，這與中國方面強加比附一位台灣導演的作品表現是「受民進黨政府的指使」，霸凌她的思考與意志，有什麼兩樣呢？

其實，這三者的語言脈絡應該是相同的，它們都是中國傳統體制與習慣中，最封建的、父權的、壓迫的具體表徵。在這樣的權力結構與階級意識裡，上可以卑下，男可以輕女，強可以凌弱，大可以欺小，平等觀從來就很澆薄，儘管中國宣稱完成了共產革命，最近出事的這些中國國民黨的男人在台灣接受過數十年的民主洗禮，但是二○一八年的今天，我們在他們的公眾行為中又看到了多少進步？他們能夠彼此切割嗎？老實講，這些全是暴力，非常的暴力。