吳「母豬」說 藍選將嗆破壞選舉步驟

2018-11-19

盧秀燕：道歉、道歉、再道歉

〔記者邱書昱、江志雄、蘇孟娟、鍾泓良、沈佩瑤、林良昇／綜合報導〕國民黨主席吳敦義前天暗指總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「母豬」，引發極大爭議，吳昨早向陳菊鞠躬道歉，坦言他的確失言，仍止不住外界罵聲，國民黨選將更是不以為然，批吳「把我們選舉步驟都破壞了」，要他「道歉、道歉、再道歉」。

新北市長候選人侯友宜認為，選戰最後關頭越要謹言慎行，一開始選舉他就說，過程不能製造衝突、對立，要用正向力量，不適當的言論也破壞團隊長期努力，「把我們選舉步驟破壞了」。

林姿妙：吳發言不當

吳敦義夫人蔡令怡是宜蘭縣壯圍鄉人，身為宜蘭女婿的吳卻暗罵出身三星鄉的宜蘭女兒陳菊。國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙表示，民主價值在於互相尊重，吳發言非常不適當，她不能認同。

國民黨台中市長候選人盧秀燕指出，很多事情可以就事論事，絕不能作人身攻擊，雖然吳主席已經道歉，但道歉一次不夠，要「道歉、道歉、再道歉」，只要展現誠意，大家會相信他是心直口快。

丁守中：失言就道歉

國民黨台北市長候選人丁守中表示，失言就是道歉，吳敦義以前是抹黑的受害者，所以難免有情緒。

前總統馬英九則在丁守中造勢會場提醒國民黨，最後時刻千萬不要有驕兵心態、大頭症，一步一腳印才能看到一一二四的勝利果實，被解讀是提醒吳敦義；而原訂要參加這場造勢活動的吳敦義則缺席。

馬提醒勿有驕兵心態

新北市長朱立倫受訪說，說錯話就要道歉，「我們不是柯Ｐ」，對女性要特別尊重；吳可能最近輔選比較累，可能要送他蠻牛。

台北市長柯文哲則表示，國民黨「不切割也不行」，但吳有出來道歉就好了，還笑說「我看別人失言比我還多。」

吳敦義昨早出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動時，公開向陳菊或覺得有被傷害的人鞠躬道歉。他解釋，前天不是在公開的群眾場合，只有一、二十人，裡面有幾位是黃俊英的同鄉，提到「走路工」事件造成黃在十二年前以一一一四票落選，黃抑鬱而終，大家義憤填膺。

吳道歉但不認豬隊友

對於韓國瑜在造勢場合切割吳，並說「寧可乾淨的輸、不要骯髒的贏」，吳認為，韓的說法是反對奧步，堅持正確的路；對於黨內質疑失言打亂選戰步驟，吳說「並不會」。

對於「韓粉」要求吳敦義請辭黨主席負責，吳表示，「韓粉」很多，每一句話他都會重視，一個暴投毀不掉整個棒球， 是打錯了球才會。

對於黨內批評「豬隊友」，吳敦義則撇清「我講錯話是事實，但不要講什麼隊友」，每場球賽都是投手、打者、野手團隊合作，這是正常的事情。