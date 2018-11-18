吳敦義暗罵陳菊大母豬

2018-11-18

〔記者黃佳琳、蘇永耀、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨南下高雄替國民黨市長候選人韓國瑜輔選，在前往高雄市雲林同鄉會拉票時，吳敦義替已故的考試委員黃俊英抱不平，還用台語說：「那個查某人，有夠夭壽、夭壽，我不要說是誰，就是肥滋滋那個、肥滋滋，走路像一隻大母豬」，暗罵總統府秘書長陳菊。

總統批糟蹋民主 吳改口道歉

吳敦義的言論引發各界撻伐，蔡英文總統也痛批吳敦義，身為最大在野黨的主席，竟然親口說出這種粗暴的言論，不僅侮辱國民黨自己，也糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。

國民黨中央原本撇清吳敦義沒有指名道姓，一切都是媒體的臆測，但因外界質疑聲浪不斷，吳敦義昨天深夜透過黨中央發聲明，改口坦承「形容詞不當」，並表達「深感抱歉」。

吳敦義向高市雲林同鄉會致詞時表示，黃俊英是雲林鄉親，當時在他力邀下擔任副市長，協助高雄雲林鄉親拚經濟，卻因為造假的走路工事件，造成他落選，當時主持記者會的，就是現正參選市長的民進黨高雄市長候選人陳其邁。

國民黨中央原撇清 指媒體臆測

吳敦義向同鄉會成員力推韓國瑜，讚韓國瑜是雲林女婿，在北農擔任總經理時，替農民行銷賺大錢，並批現任總經理吳音寧只會靠爸爸、帶員工去荷蘭考察風月場所，他還嘲諷說：「聽說那個台獨詩人最近要出來幫陳其邁助選，不曉得寫的詩到底入不入流。」

吳敦義所稱的「走路工事件」，是指二○○六年高雄市長選前一天的深夜，陳其邁代表陳菊陣營召開記者會，指控黃俊英陣營發給每人五百元的走路工，動員民眾參加造勢晚會。

黃俊英落選後反咬陳菊自導自演，提起當選無效之訴，但被法院駁回。高雄地檢署也查出，是黃俊英競選總部雲林縣後援會執行長蘇萬基委請古鋅酩幫忙動員，並由古某和另一被告「黑松」蔡能祥發放走路工。古鋅酩被判處三年六個月有期徒刑、褫奪公權三年；蔡能祥被判處徒刑九月，但在入監前夕自殺。