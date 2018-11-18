選前黃金週 新北大決戰》侯︰蘇最會選舉抹黑

2018-11-18

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌在造勢晚會表示，「這次如果沒有投好，以後沒機會投給他（蘇貞昌）了」，媒體昨天詢問國民黨新北市長候選人侯友宜，面對蘇貞昌的「悲情牌」如何因應？侯回應說，老縣長一輩子都在選舉，招數很多，不管對手打什麼牌，他只用光明磊落的方式應對，他手中只有「市民牌」，會堅持正向的力量戰勝抹黑。

對於蘇貞昌、段宜康再三抨擊文大宿舍大群館逃漏稅及新莊購地等待都更利益，侯友宜反擊說，「東廠的張天欽們又出現了！」他已經解釋清楚，這些都是民進黨的「政治燃煤工廠」，蘇貞昌只會抹黑別人，蘇應先把家中當年失竊一八○萬元的事情先講清楚。

侯友宜昨天在中和區進行車隊掃街，他表示被對手不斷的抹黑，他的選情已有危機，票沒有開出來都很危險，呼籲支持者凝聚危機意識，一起用正向力量向前走，幫助他打贏選戰。

他說，家人在新莊購地卻被對手炒作，「說起來可憐」，當初為了解決繼承的房屋占用別人土地，不買又不行，買卅六坪又不能都更，卻被扭曲是炒地皮，選舉奧步令人不齒。

侯友宜昨晚出席板橋區的宮廟平安宴及市議員周勝考的造勢晚會，他表示，當警察賺的薪水，請朋友、辦案都不夠用，對手卻一再拿他妻子娘家的財產不斷抹黑，用奧步說他炒地皮；他並說，家中沒人當過政治人物，他跟最會選舉的蘇貞昌「級數不一樣」，他自嘲「自己是小學都沒畢業，人家已經是博士班」，但他要證明「庄腳囝仔」可以對抗一輩子選舉的老政治人物，要用認真做事的態度成為民選的首長。

朱籲選舉拚政見 不要靠抹黑

新北市長朱立倫昨晚幫侯友宜輔選站台時也批評說，「蘇貞昌2.0只會吹牛和抹黑！」選舉絕不要牽連別人的妻兒，新莊的房子是侯友宜丈人留給女兒的財產，才卅多坪面積，卻被蘇貞昌形容是炒地皮，蘇貞昌父親留下八百坪土地，蘇貞昌就說那不一樣，他呼籲選舉拚政見，不要靠抹黑。