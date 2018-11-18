選前黃金週 新北大決戰》 蘇︰侯房產逃避檢驗

2018-11-18

〔記者邱書昱、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨在林口、樹林分別舉辦「新新北，會做事」造勢晚會，他火力全開，抨擊國民黨新北市長候選人侯友宜的房地產問題，逃避檢驗、說不清楚，還抹黑他媽媽多年前失竊的舊案；鄭南榕的遺孀葉菊蘭也到場力挺，她抨擊侯友宜站在陰暗面依附黨國威權，「把人性的黑暗面完全呈現」。

蘇貞昌批評說，侯友宜在大群館逃漏稅、新莊購地等待都更利益，侯如果覺得被抹黑，大可再加辦一場有交叉詰問的辯論會說清楚，而不是躲在新聞稿後面放話抹黑，做賊喊抓賊；立委段宜康也到場助講，猛批侯友宜的大群館逃漏稅、新莊購地案，「侯友宜做生意有夠厲害」，與文化大學簽約一年收二千萬元租金，一年才繳七十八萬元的營業事業所得稅，年漲五％租金還都不用繳房屋稅，被查之後才偷偷補繳。

蘇貞昌表示，台灣的民主自由是鄭南榕的犧牲換來的，他在國民黨威權統治時代為台灣民主自由奮鬥，侯友宜卻抓鄭南榕、對盧修一噴辣椒水，站在民主的對立面，時至今日，侯還說重來一次仍會照做，如果把侯友宜送上新北市長，這對得起為台灣打拚的民主前輩嗎？

葉菊蘭︰侯把人性的黑暗面完全呈現

葉菊蘭表示，歷史檢驗蘇貞昌是站在正義的一邊。對於侯友宜，她引用政治思想家漢娜鄂蘭名言「平庸的邪惡」，當初納粹屠殺時，每一位都說奉命行事，這就是平庸，但它的本質是邪惡的，歷史是照妖鏡，會照出人性光明也會照出人性的陰暗。

葉菊蘭說，她可以了解那個年代，公務員必須奉命行事，但事隔三十年，每次聽到侯友宜講的話，心裡非常難過，侯友宜沒有一點點反省、一點點愧疚，甚至還說如果重來還會照做，「人在午夜，面對自己做的很多事，總是會有一點遺憾。」

蘇貞昌說，八十八歲的張忠謀老驥伏櫪、志在千里，還能代表台灣參加ＡＰＥＣ，他才七十一歲，有體力、有能量、也有經驗，他參選新北市長不是為了一個位置，而是為了改變新北市；他語帶哽咽地說，這次如果沒有把握機會，新北就失去機會了，呼籲選民讓新北第一名。