韓國瑜轟吳敦義：助選的人不要口出惡言

2018-11-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在高雄鳳山舉辦黃金週造勢晚會，主辦單位宣布超過十萬人到場。韓國瑜除闡述理念外，也當著在場熱情支持者面前直言國民黨主席吳敦義「講了一些話、非常不適當！」他說，他不喜歡任何選舉過程中，用隱藏性的人身攻擊，他不要、這不是他要的；他進一步強調，寧願乾淨輸，也不願骯髒贏。

鳳山造勢晚會 宣示「寧願乾淨輸，也不願骯髒贏」

吳敦義昨在高雄輔選，惡言影射總統府秘書長陳菊是「肥滋滋的大母豬」。

韓國瑜表示，這次選舉，基本上主要候選人並沒有人身攻擊紀錄，至今罵韓國瑜的，都是助選人發動；他話鋒一轉，直言心裡有點難過，因為幫他助選的黨主席吳敦義先生講了一些話，他聽了後覺得「不適當、非常不適當」。他不喜歡任何選舉過程中，用隱藏性的人身攻擊，他不要、這不是他要的。

韓國瑜同時認為歌手詹雅雯受了委屈（網路霸凌），但不知是真韓粉或假韓粉？呼籲熱愛韓國瑜的支持者，拜託大家尊重他的決定，希望這是乾淨選戰，沒必要搞得劍拔弩張。

韓國瑜指出，他要以高雄市長候選人身分，呼籲所有人不分政黨立場，要助選的人不要口出惡言、不要人身攻擊，這樣會貶低台灣民主價值。

韓國瑜也強調，高雄價值就是兩個字「包容」。他解釋，高雄人永遠把雙手打開、熱情洋溢，不管到任何地方，高雄人都充滿歡樂跟你擁抱。歷屆高雄市長都不是高雄人，現任高雄市籍立委九人中有八人不是高雄人，下屆四位高雄市長候選人沒人在高雄出生，包括陳其邁夫人都是來自馬來西亞。

韓國瑜並說，大家都可以愛高雄，高雄也會愛大家。

韓國瑜向鄉親喊話，請大家一起抓住這個價值，從過去、現在到未來，而高雄前途只有一條路，面向海洋、國際、世界，他要為兩百八十萬高雄市民打拚這條路。

造勢晚會以打造高雄全台首富、安居樂業快樂無比為主題，大批支持者仍自行攜帶國旗參與，現場旗海飄揚。包括藝人沈玉琳、模仿天王郭子乾、台語天后陳盈潔等陸續登場。壓軸節目由韓國瑜跟全場歡唱快樂的出帆、世界第一等、愛你一萬年等歌曲，並在主持人吆喝下，現場親吻太太李佳芬。