吳敦義母豬說 婦團怒：選風沈淪

2018-11-18

〔記者黃欣柏、黃旭磊、黃良傑／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨以「肥滋滋」、「大母豬」等字眼暗罵總統府秘書長陳菊，引發婦女團體的強烈批判，要求吳敦義要為失言道歉，民進黨立委更是大加撻伐，譴責國民黨的粗暴言論已經走火入魔、喪心病狂。

立委痛批國民黨言論粗暴 走火入魔

勵馨基金會執行長紀惠容表示，她看過現場影片，這確實是失言，對於肥胖者、女性都是很大的歧視，吳先生應該為他的失言勇於面對、道歉。她也提醒吳敦義，身為前副總統，應該更加謹言慎行。

高雄市婦女新知協會理事長彭渰雯則說，這次選舉不斷聽到嘲諷高雄老、窮的驚人言語，企圖奪取版面，拉低道德底線，也讓選風向下沉淪。她認為，助選言論反映個人思維，在言語上霸凌婦女、老、窮，反映出缺乏對人尊重思考，也是嚴重錯誤教育示範。

建議吳上性別平等課程 改變觀念

台灣性別平等教育協會常務監事王儷靜則說，這是典型性別歧視，建議吳主席上性別平等課程，改變觀念。

曾當過高雄市副市長的立委劉世芳批評說，助選拉票不該如此粗暴，更何況身為國民黨黨魁，而且對象是高雄市民選出的兩任女市長、現任的總統府秘書長，還要人家不要對號入座，那是不是羞辱其他所有女性？應該要向全國女性同胞道歉。

民進黨立委陳亭妃也罵說，吳敦義的言論實在太過分，令人難以分辨他到底是在輔選還是反輔選，堂堂一個黨主席，居然拿別人的身材或身體特徵來作惡意的人身攻擊，吳敦義不但應該向菊姊道歉，還應該要向全台灣人民道歉。

民進黨立委吳思瑤痛批，吳敦義的言論令人「氣到發抖」，國民黨暴走的言論，已經走火入魔、喪心病狂到「非人」的境界，「這種爛黨繼續存在，是玷污了台灣的民主！」

國民黨立委緩頰 盼選戰不要失焦

國民黨立委許毓仁則緩頰，今年選戰非常激烈，難免會出現比較激情的言語，建議可適當做一些澄清、解釋或道歉，大家回歸到政策面討論，選舉才不會失焦。

時代力量主席、立委黃國昌也發文譴責吳敦義，要求吳敦義收回這些話並公開向陳菊道歉。黃強調，吳敦義可以在公共政策上對陳菊有任何批評，但這種具嚴重歧視性的誣衊發言，不但完全有失一個在野黨主席應該有的格調，更已超越文明社會的公共理性。