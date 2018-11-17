美兩航艦打擊群 來了

2018-11-17

〔記者羅添斌／台北報導〕美國「雷根號」航空母艦打擊群昨天與「史坦尼斯號」航艦打擊群，在菲律賓海海域舉行雙航艦打擊群的各項操演，並且透過第七艦隊、史坦尼斯號航艦的官網及臉書專頁同步發佈照片訊息。美方強調，這是美軍七十年來巡弋印太區域維持區域和平的行動慣例。

美國第七艦隊表示，兩個航艦打擊群集結有十艘軍艦、約一百五十架各型艦載機，以及一萬兩千六百位官兵，雙航艦打擊群在菲律賓海海域的操演，包括有防空、制海及反潛項目在內。

菲海域操演 B52轟炸機巡航

在此同時，美方「飛行守望Aircraft Spots」昨在推特發表文章，發佈兩架B-52H轟炸機的飛行任務航跡圖。兩機由關島起飛到日本琉球群島東方約三百四十公里一處島嶼的「任務區」，再折返關島基地。美方此次還罕見的以紅色方格標示出「任務區task area」。

「飛行守望Aircraft Spots」並在推文中表明，兩架B-52H轟炸機此次的飛行任務，正是配合雷根號及史坦尼斯號雙航艦打擊群的操演演練。

維持亞太和平 向中展示武力

我國防部表示，美軍此次在區域內軍事行動並未知會我國，但我國對周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處。有關美軍在公海的訓練操演及相關軍事活動，國防部均表尊重。

美方先前即對國際釋出訊息，表明將於十一月在台灣周邊海域進行相關操演及武力展示。軍方官員分析，美方的動作就是要向中國展示維持亞太區域和平的決心，中國即使有能力派出戰機及軍艦穿越第一島鏈，仍無法撼動美國組織亞太安全秩序的領袖地位。