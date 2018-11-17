花蓮最貴縣有地傳弊// 蔡碧仲：標售賤賣逾7億

2018-11-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於花蓮市中心、號稱「花蓮最貴縣有土地」的東洋廣場，在前縣長傅崐萁任內標售，由綽號「河南王」的台商王任生標得，興建為廿六層樓高的「潔西艾美酒店」，花蓮縣議員莊枝財日前踢爆標售過程疑點，要求徹查。代理縣長蔡碧仲昨公佈土地估價及標售紀錄，發現土地估價被嚴重低估，新訂容積移轉辦法也未納入標售條件，致標售價至少被低估七億元。

台商河南王 得標蓋大樓

蔡碧仲表示，後續縣府要追查公務人員行政責任，如有違法將向司法單位告發。

東洋廣場總面積二四六二坪，二○一一年六月首次估價十七．一八億元，平均每坪六十九．七萬；二○一三年估價時，縣府雖訂出新的「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，但當時縣府仍以舊的「五樓透天厝」估價，沒納入可容積移轉因素，未能如實算出潛藏利益，致土地估價低於市價，只剩十．九一億元。

二○一三年四月二日東洋廣場第五次開標，由王任生女兒的卿蓬股份有限公司以十．九億得標，平均每坪四十四萬元，與最初估價的六十九萬多元約有廿六萬元價差。

蔡：追查官員行政責任

縣府還發現，二○一二年十一月第四次開標時，新竹建商楊玉全以十．五二億得標，王任生當時也以英屬維京群島商萬利泓股份有限公司台灣分公司名義，以十億元投標失敗。

楊繳清全部價款後隔天，傅崐萁召開臨時主管會議，要求楊二十天內簽訂開發利用協議書，新增開發條件包括需以商業區容積率最高上限三八○％開發、一年內需開工、容積移轉需一次規劃設計、不得分期分區等，如拒絕就終止契約，楊玉全拒簽不合理協議書，縣府二○一三年一月發函通知廢標；然而卿蓬得標後，申請過二次容積移轉，沒有受到「不得分期分區」等限制。