大群館案復燃 侯妻被控逃漏綜所稅

2018-11-17

侯辦：任美鈴授權又昱處理 非租賃關係 更無逃漏稅問題

〔記者蘇芳禾、賴筱桐、鄭琪芳、何玉華／綜合報導〕台北市議員王威中前日爆料，指國民黨新北市長候選人侯友宜有兩千萬元稅金未繳，民進黨立委段宜康昨請財政部台北國稅局副局長磊麗薇進行通案說明。對於相關指控，磊麗薇回應，公務機關依法行政，如果發現這樣情形，一定會調查事實。

台北國稅局：一定會調查事實

段宜康昨天指出，侯友宜被指控逃漏稅兩千萬元，是指任美鈴的個人綜合所得稅。任美鈴持有大群館土地達八十一％，又昱公司持有十九％。依所得稅法規定，將財產借予他人使用，除經查明確實是無償，且非供營業或者執行業務使用，否則就應參照當地一般租金，計算租賃收入，繳納所得稅。

對此，侯友宜競選總部發言人賴冠群回應表示，大群館今年六月都已對外解釋清楚，任美鈴與又昱公司共同持有土地，雙方約定分管，任美鈴授權又昱公司處理土地問題，不是租賃關係，自然也沒有逃漏稅問題，一切合法。

磊麗薇答覆段宜康詢問時則指出，依照所得稅法，將財產無償借予他人使用，若是供個人使用，可以不算，但如果是營業或者執行業務，就要計算租賃收入。財政部每年度都會頒布計算標準，會依照房屋坐落的地區，以土地申報地價的五％來設算租賃收入。

段宜康追問，是否會請發生類似案件的當事人依法繳納稅務？磊麗薇說，公務機關一定是依法行政，如果發現這樣情形，一定會調查事實。核課期間一般會往前追五年的稅，但如果涉及詐術、不正當方法逃漏稅，則可到七年。

賴冠群對此則表示，距選舉只剩下一星期，段宜康拿不出證據，就脅迫官員調查，惡霸行為是民主之恥，就是東廠公公，民進黨新北市長候選人蘇貞昌結合像段宜康這種人打負面選戰，大概就像找蔡英文總統來站台一樣，對選情只會產生負面效果。

財政部昨晚發布新聞稿說明，當事人現已依「納稅者權利保護法」申請納保官協助及釐清爭點，目前該案正由台北國稅局及北區國稅局持續處理中。

此外，對於侯友宜新莊的土地，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞昨也指出，侯友宜新莊的兩筆土地不僅可以都更，實施都更的方法還有「插旗養地法」、「防災建築妙用法」及「危老建築重建法」三種，完全符合侯友宜提出的「都更三箭」政策。

賴冠群回應說，侯購賣新莊復興段二五三號土地，是為了要解決繼承而來的地上物的占用問題，並且守護祖產。蘇貞昌花這麼多時間與幕僚研究如何辦理都市更新，不如多花時間仔細地向外界說明，自己為何不敢面對失竊一百八十萬元？