姚提解方 讓大巨蛋變大公園

2018-11-17

斥柯Liar只會黑箱喬事 批丁無力解決馬時代的官商勾結

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智提出「東區大公園」方案，解決大巨蛋問題，還由兒子參與操刀設計「東區大公園」影片，該影片在網路瀏覽率逼近卅萬人次，網友紛紛表達認同。姚文智昨受訪時左批台北市長柯文哲是Liar（騙子），右酸國民黨市長候選人丁守中出身國民黨，怎麼可能解決前總統馬英九在台北市長任內的官商勾結？

姚文智表示，就大巨蛋議題而言，柯文哲是Liar、只會跟財團黑箱喬事，罔顧市民利益，導致大巨蛋變成爛尾樓；丁守中幾次談大巨蛋政策，完全沒有解決方案，怎麼可能解決馬英九時代的官商勾結？

姚說，丁所提大巨蛋方案就是趕快完工，卻沒思考到交通、環境、城市美學，只有他真正提出整體區域發展，把大巨蛋變成公園中的巨蛋，解決巨蛋所有問題。

興建「蝶翼」高空平台 解決公安問題

姚文智所提的大巨蛋解方，是將大巨蛋周邊發展為「東區大公園」，興建離地七公尺高、橫跨忠孝東路，連結大巨蛋與國父紀念館的「蝶翼」造型高空平台，整合台北機廠、松菸、國父紀念館、府前廣場空間，創造出東區大公園，大巨蛋公安問題也可迎刃而解。

姚陣營還製作大巨蛋政策影片，放上臉書、YouTube，迄昨截稿止，兩處網路瀏覽量近卅萬人次。姚文智昨到大巨蛋附近召開記者會時，談大巨蛋政策影片的構思過程，指影片先繪出草稿，由蔡承霖領軍的年輕團隊所設計，姚的兒子也是團隊成員。

姚辦幕僚透露，姚的兒子在日本讀書，主攻設計領域，個性相當靦腆，標準的鄰家大男孩，他從小就知道當政治人物兒子的無奈，曾對姚說「畢業典禮你不要出席」，姚文智只能尊重。對於參與影片設計，姚的兒子低調不願受訪。