王威中爆國稅局踢皮球：侯友宜家族 逃稅2千萬

2018-11-16

〔記者郭安家、吳佳蓉／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族的又昱公司，將房產租給文化大學大群館風波，監察院查知侯補繳稅款一百萬元，侯陣營解釋因大群館調整營所稅、並非欠稅；不過向國稅局檢舉的台北市議員王威中，昨指責國稅局七月踢皮球，掩護侯家逃漏稅，八月廿日就結案不查，但侯家還欠兩千多萬元的綜合所得稅，國稅局形同吃案，難道是「侯稅局」？

國稅局：不排除要侯家說明

北區國稅局官員解釋，沒有互踢皮球情形，又昱公司雖設籍北區國稅局轄內，但檢舉案的主要對象侯妻任美鈴戶籍在台北市，依法北區國稅局無權查辦，因此將案件移交台北國稅局，台北國稅局不排除請當事人前來說明。

王威中昨開記者會，公布他與國稅局來往的函文，指他六月廿八日向「北區國稅局」檢舉大群館土地所有權人、侯友宜妻任美鈴及又昱公司逃稅，北區國稅局七月二日回函稱該案非屬該局管轄範圍，把皮球踢給「台北國稅局」；台北國稅局七月五日又函覆指此案不歸他們管，皮球再踢回北區國稅局。

王威中表示，七月十二日台北國稅局認了，表示本案在他們管轄範圍，但仍將又昱公司案退回北區國稅局；七月十八日北區國稅局再表示，又昱案不是他們管的，而轉給北區國稅局板橋分局，因又昱公司登記在板橋。

王威中：結案不查 形同吃案

王威中指出，傻眼的是，台北國稅局七月廿三日向他去函，指他檢舉所附資料不足，要求十日內提供任美鈴與其銀行土地信託契約書、又昱公司承租任美鈴持分土地的租賃契約書及付款證明，或該公司無償使用的使用借貸契約，若沒補件就不受理，王威中直呼：「這些資料都是逃漏稅當事人才有，我怎麼可能提供我沒有的佐證資料？」

王威中不滿，國稅局踢了三個禮拜的皮球，八月廿日即回函結案。雖然侯家日前補營所稅一百萬元，但任美鈴持有大群館土地，又昱公司每年也繳近九百萬元地租給任美鈴，估計侯夫妻每年綜合所得稅三百多萬元，國稅局七年可再追稅兩千萬元還給人民，如今國稅局也不查了！國稅局不是姓侯的，不可以當「侯稅局」，不可遇到選舉就放假轉彎。