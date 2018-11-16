賄選頻傳 嘉義最嚴重

2018-11-16

〔記者黃捷、丁偉杰、王善嬿、黃敦硯／綜合報導〕距九合一選舉投開票日只剩八天，檢調的賄選情資也大幅增加，法務部調查局至今已接獲一一四二件，其中以嘉義地區佔一○九件最嚴重，日前更爆出嘉義市副議長郭明賓涉賄，調查局因此緊急增派十名調查官進駐嘉義地檢署支援查賄；行政院長賴清德昨主持行政院院會，也指示檢、警、調、廉等機關全力投入查賄制暴工作。

立案偵辦260件 61件移送各地檢

調查局統計，截至本月十四日止，共蒐獲賄選情資一一四二件，立案偵辦二六○件，其中六十一件已移送轄區地檢署，檢察官已起訴九件；賄選情資以嘉義地區一○九件最多，立案偵辦五十七件，已移送十四件，涉案層級從支持者、樁腳到候選人都有，最大咖的就是嘉義市副議長郭明賓。

郭明賓原屬國民黨，這次脫黨改以無黨籍尋求連任，企圖爭取下屆議長寶座，檢調查出他在今年五、六月間，透過多名樁腳以每票一千元賄選，其中一名樁腳董林淑治已被收押。

郭明賓涉賄 向檢方請假到選後

檢調將郭列為嫌疑人，十日刑事局中部打擊犯罪中心支援檢調，搜索郭的競選總部等處，發現他早於六日出境至中國，郭雖於十二日深夜返台，但因議會十四日決議張開「保護傘」，檢調暫無法約談他到案。

郭昨向檢方提出請假，將於選後二十六日再到案，理由為「怕遭人議論影響選情」；檢方審酌郭有議會「保護傘」保護，請假符合刑事訴訟法規定，但為確保後續順利偵查，隨後對郭發布境管通知。

郭明賓表示，正值議會開議期間，需與議長蕭淑麗搭配主持會議，因此委任律師向檢方請假，二十六日下午會主動到嘉檢報到，配合檢方調查。

嘉義偵辦57件 增10調查官進駐

檢調全力查賄，警方也不遺餘力，迄今已蒐報賄選情資一二一八件，偵辦後移送二二一件、一四八五人，其中包括現金買票七十八件、四三一人，選舉賭盤六件、八人，查賄行動持續緊鑼密鼓進行中。