看問題》中國不要上當

2018-11-16

記者鄒景雯／特稿

台灣每逢大選，除了島內互打，島外最緊張的非中國莫屬，而且自古皆然。台灣人在辦選舉大事，中國政府如果是出於自閹民主的好奇，那麼隔著台灣海峽掀簾窺看也就罷了，但事實剛好相反，這群治國菁英總是特別的激動，或大呼小叫，或行動躁鬱，經常比台灣的候選人還入戲。

以上的描述，乍看起來真的很沒出息。一個在一九一九年，早就打出「德先生、賽先生」口號、進行文化覺醒的大國，於將近一百年後的今天，匯聚了經過嚴密拔擢體系所產生的豐沛人才，居然放著自己的正事不幹，成天盡是巴著一個彈丸之地的小國，在其實踐民主與科學的過程中，說三道四、順手牽羊。冷靜思考一下，這些指控儘管很不客氣，但是哪一句不正是二十多年來歷任北京政權的如實呈現？江澤民如此，胡錦濤照樣，現在習近平變本加厲。

這個時刻，指責習總書記所領導的中國涉台團隊，自有不忍卒睹的原因。在可預見的未來幾週，「川習會」要在什麼基礎上實現，是漫長的美中貿易大戰中，又一個新的轉折點，這次的重啟談判，關係到二○一九年中國的嚴峻挑戰將以多大的力道來襲，台灣事實上並無法置身事外，因此也多所關注。一方面，大家緊盯著劉鶴的皮包裡會帶著什麼方案到華府與努勤交涉，一方面，卻是清楚無比的洞悉：中國想要在台灣打出一個破口，以掙脫美國的圍堵攻勢；於是在台扶植傾中勢力掌權，成為其一廂情願的陽謀，介入選舉就是北京一貫的盲點。

為什麼是一廂情願？過去與台灣打交道這麼多年，中國如果實事求是，早該知道台灣的兩大黨無論如何輪替，骨子裡都是親美派；馬英九主政八年下台，兩岸關係「一事無成」，對岸文人武將一度批判：被家人都是美國人的馬英九給騙了，大抵上並沒有錯。馬基本上是奶嘴型統派的層次。這是北京不放棄武力併吞，所形成的既定格局，台灣基於自身安全非這麼做不可，誰上台都一樣。除非，中國想把「行動型統派」搞上大位。

前天，中國國台辦被問到介入台灣選舉的問題，其實，如果要改善台灣民眾對中國的觀感，國台辦如果不換人，這類記者會應該少開為妙，每開一次，就會降低一次大家對中國政府的評價。例如，這回講到下週即將舉行的地方選舉，國台辦忍不住一番放言高論之際，還要勞在場的中媒提醒「要沉住氣，不要上當」，才識趣住嘴，就是一樁最滑稽的表現。

所謂的「上當」，背後的潛台詞就是他們自知「中國」這個概念在台灣的意義。涉台單位的任務不是要搞好兩岸關係嗎？怎麼竟把雙方的關係愈搞愈僵，近路不走，繞遠路，如今簡直成了瘟疫？這的確是問題的核心所在。

習近平自二○一六年把兩岸關係搞壞之後，現在又逢美國直搗黃龍而來，於是他膝蓋反應式的在台興事，甚至想要檢選特定對象，透過國民黨「借殼上市」，進而把國民黨一干「窩囊廢」給取而代之。這把如意算盤是不是很可笑？可笑到連隔著太平洋之遙的華府都看懂了。以老美這樣的霸權，他們會坐視不顧嗎？

不要說老美了，以華文思維的台灣人當然更懂，如果小看這個國家人民的智慧，中國就是上了更大的當。