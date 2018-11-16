侯友宜：大群館沒欠稅 主動依更高稅率繳稅

2018-11-16

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜被對手蘇貞昌質疑文大宿舍大群館逃漏稅，又昱公司的律師陳佳瑤、侯友宜競選總部執行副總幹事謝政達昨天召開記者會，出示財政部北區國稅局對又昱公司開立的「尚無欠繳本稅及罰鍰」證明，強調又昱公司在大群館中沒有任何欠稅，也沒有補繳稅的相關證明，一切合法，駁斥是對手惡質的抹黑。

侯辦出示國稅局文件 稱未欠稅或補繳稅

陳佳瑤指出，相關財產資料都是公開資訊，沒必要隱匿，所謂「補稅」是考量碰上選舉，外界會以放大鏡檢視，因此主動以最高稅率卅三％申報，絕非逃漏稅而補稅。

侯友宜在另一個場合受訪時說，房舍財產一切合法且清清楚楚，大群館絕無欠稅，是主動依更高的稅率繳交，對手拚命抹黑令人遺憾，對於立委段宜康的批評，他反嗆：「曲棍球吃了沒？他（段）可以開曲棍球工廠了！」有證據就去告，不要空嘴嚼舌。

謝政達強調，新莊復興段兩塊地號的基地條件只有臨中華路一段一一六巷的六米巷道，全長僅一．五公尺，根本不符合都更條件，未來也不可能都更，絕對沒有炒地皮為了都更的問題；即使這兩塊基地蓋建築物，就算容積率最高用百分之兩百，也沒有所謂一坪換五坪的情況，更不可能賺兩億元。

對於新莊購地案，謝政達表示，侯對新莊土地相關移轉程序不熟悉，因為是太太娘家事務，而且時間比較久，經辦公室查證後確實是贈與，復興段二五四地號建地約八十六．五坪，侯太太陸續繼承父母的的七分之四，最後二姊贈與七分之一。復興段二五三地號建地約七十四．七坪，陸續買下六分之四；目前其他地主約占六分之二。