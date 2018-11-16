蘇貞昌：侯友宜玩法逃稅 算什麼正義

2018-11-16

〔記者林欣漢、邱書昱、陳心瑜、李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天再批國民黨新北市長候選人侯友宜的房舍財產問題，指侯被抓包還不承認，只會講被抹黑，「侯副市長，是你自己黑啊！」

譏侯只會講被抹黑 事實是侯自己黑

蘇貞昌說，房屋稅是新北市最重要的前三名稅源，副市長不繳大群館房屋稅是最壞的示範，「口口聲聲愛國家卻不繳稅，這算什麼愛國？用玩法的方式來逃避繳稅，這又算什麼正義？」

蘇表示，經過選舉的檢驗，大家才知道侯友宜這麼有錢、這麼會理財，有那麼大房子卻不用繳房屋稅，被監察院調查後才低調補繳多年來的稅款，可見過去就有逃漏紀錄，雖然營業稅補了，但房屋稅始終一毛沒繳，始終拿不出來繳大群館房屋稅的證明，只會講被抹黑，「侯副市長，不是有人抹黑你，是你自己黑啊！」

蘇貞昌並說，侯友宜在副市長任內的新莊購地案也是疑點重重，地籍謄本清楚記載是買地，侯卻謊稱是繼承，被揭發後才承認買了三十六坪，侯發表的都更政策影片，拍攝地點又在新莊購地的附近，外界當然會質疑。

蘇貞昌指出：「侯副市長還沒當首長就已經買地、養地等著都更賺大錢，應該被譴責。」如果把新北市這麼龐大的土地開發利益交在這麼樣的首長手上，不知道會發生什麼事。

選戰進入倒數，行政院長賴清德從十三日起一連三天晚上陪同蘇貞昌進行車隊掃街，昨晚到新北最大票倉板橋區，沿途聲勢浩大、鞭炮聲不斷。賴揆表示，對新北市民及蘇貞昌很有信心，因為兩位候選人的好壞差距很明顯，對手在大群館講不清楚、在新莊購地也說不明白，「利益糾葛不言可喻，有違擔任首長應有的基本原則。」