段宜康再控又昱逃漏稅 國稅局須查帳

2018-11-16

指大群館成本支出低 為何能以23％稅率申報所得

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委段宜康昨召開記者會，持續針對國民黨新北市長候選人侯友宜的土地資產提出質疑。段出示又昱公司的相關稅務紀錄指出，又昱公司經營文化大群館成本支出非常低，卻以二十三％的稅率申報所得，質疑「這個帳冊是怎麼做出來的？」呼籲侯應盡快出面說明、公布相關帳冊，國稅局也必須查帳、對帳。

段：不能又昱補繳一二Ｏ幾萬就算了

段宜康昨爆料，指侯友宜家族企業又昱公司涉嫌假造單據、逃漏稅。他公布三張又昱公司經營文化大群館的營業所得額與所得稅試算標準。根據段宜康辦公室提供的資料顯示，文化大學向又昱公司租借大群館的租金一路調漲，從二○一一年八月的一千五百萬元，到二○一八年七月底已經漲到兩千萬元。

段宜康說，營利事業所得稅一般分成三個等級，以又昱的「六八一一之一二不動產租賃業」為例，若以二十三％的所得額申報，只要檢具足以證明營業成本和營業費用，佔到收入七十七％的帳冊、憑證，就不大會被查帳；若以三十三％申報，不用準備帳冊、發票，國稅局也會接受、不會查帳，除非有人檢舉。

段宜康批評，又昱公司之所以在二○一四年到二○一七年間都以二十三％稅率申報所得，就是因為「貪心」，「連十％都要省」，被檢舉才去補繳，因為「擔心若不先去自首，等國稅局一來查帳，那時所得額會遠遠在三十三％以上，還得受罰」，段並反諷侯：「刑警出身，果然懂得把握自首脫罪的時機。」

段宜康說，又昱經營大群館年收入至少有兩千萬元，因營業稅、房屋稅與人事、維修費用都是由文大負擔，可以得知經營成本低廉，「絕對不超過一百萬元」，若以二十三％的所得稅額申報，就得檢具七十七％的帳冊憑證，證明經營成本高達一千五百萬元。

段宜康說，就算以一百萬元當作成本，等於去年又昱自大群館的所得就有一千九百萬元，那又昱公司繳交的所得稅應該是三二三萬元，不是原先的七十六萬元、也不是後來補繳的一一二萬元，因為光是去年一年就「跑掉二四七萬元」，如果回推到二○一四到二○一六年當然就不止。

段宜康說，國稅局不應只是接受又昱公司四年合計補繳一百二十幾萬元就算了，必須查帳、對帳，對從二十三％補到三十三％的帳冊及成本支出交代清楚，「到底又昱的帳冊是怎麼做出來的」，呼籲侯友宜盡速出面向社會大眾交代。