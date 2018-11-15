岡山大造勢 韓國瑜嗆：民進黨不是高雄人的爸爸

2018-11-15

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在岡山舉辦造勢晚會，現場萬頭攢動，韓國瑜晚上七點多大進場時，主辦單位宣布現場聚集十萬人，並播放「夜襲」軍歌助勢。韓怒轟高雄人口袋都沒錢，日子過不下去，「民進黨也不是高雄人的爸爸，為何每次選舉都要投它？」人民才是政黨的爸爸。

挾鳳山、旗山造勢晚會吸引數萬人的氣勢，韓國瑜之友會昨晚在岡山眷村集中地勵志新城河堤公園，舉辦三山最後一場造勢，前立法院長王金平、藍營立委蔣萬安、江啟臣、王育敏均到場站台助講。

助講立委輪番砲轟民進黨執政不力，讓高雄經濟沒落。七時卅分左右，王金平陪韓國瑜大進場時，燈光熄滅，主辦單位要求群眾打開手機閃光燈，同時播放「夜襲」，全場氣氛激昂。

王金平致詞僅簡短說，三場造勢大會圓滿成功，呼籲支持者幫韓拉票、催票，寫下台灣民主典範。

韓國瑜表示，選舉迄今他從未批判對手，對方的叫囂、謾罵他都忍下來，但近來的抹黑已離譜至極，指他如當選市長將把高雄賣掉，老人年金、老農年金將停發，說他是迷幻藥。

韓砲轟民進黨在高雄執政二十多年，大家相信民進黨，結果高雄人口袋都沒錢，日子過不下去，「民進黨不是高雄人的爸爸，……，人民才是政黨的爸爸」，台下群眾搖旗吶喊。