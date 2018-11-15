黃安挺韓 陳其邁：我討厭這個人

2018-11-15

〔記者黃佳琳、蔡清華、王榮祥／高雄報導〕親中藝人黃安表態力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，還發祭品文，指韓若當選，他就剪去十年長髮；民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，黃安是個傷天害理的人，他對黃安非常不以為然，「我討厭這個人」。

陳其邁昨赴旗美地區掃街拜票，他受訪指出，周子瑜事件傷害台灣很深，他當立委時就要求黃安必須補足欠稅，而黃安還舉報台灣藝人企圖影響台灣價值，他不想評斷這個人，總而言之就是討厭他。

至於韓國瑜深夜開直播指稱，很多抹黑對手的行為都是假韓粉幹的；陳其邁認為，從小野到柯一正、到攻擊他的政見會假耳機事件，去查網路帳戶，可知韓陣營用系統性做法攻擊對手，這次選舉用海量、系統性的抹黑，實在是傷害民主政治的最壞示範。

韓國瑜選在深夜直播談政見，陳其邁也不以為然，陳說，政見在政見會講不是很好嗎？為何要演午夜場？應該對選民說明的事，政見會時為何不講？韓的作法，令人一頭霧水。

黃安表態 藍營候選人：別鬧了

黃安的表態讓高雄藍綠陣營兩樣情，韓國瑜陣營表示，不管任何人表態支持韓國瑜，也不管任何人表態支持陳其邁，韓陣營都予以尊重；藍營議員候選人視黃安為豬隊友，私下說「謝謝他，請他別鬧了！」

綠營卻對黃安的舉動持「正面」態度，但認為黃安明明定居中國，還有臉回台享用健保資源，絕大多數的高雄市民不歡迎黃安。