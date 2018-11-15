蔡：這場選戰 是民主保衛戰

2018-11-15

向支持者喊話：我們還是原來那個民進黨 盼放下歧見攜手合作

〔記者楊淳卉／台中報導〕九合一選舉進入最後決戰，民進黨主席蔡英文昨在中執會表示，這場選戰不是一場統獨之戰，是一場民主價值的保衛戰。蔡也喊話說，她知道曾經支持民進黨的朋友對他們不盡滿意，甚至有些失望，「但我要向各位保證，我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷。」她盼大家放下歧見，團結攜手合作，把這一場台灣價值的保衛戰贏下來。

蔡英文表示，她要和所有在過去選舉當中，因為支持台灣價值、支持改革理念，與民進黨一起並肩打拚過的好朋友們說，我們曾經團結在共同的價值之下勇往直前，從少數變成多數，創造了歷史。不只是政黨輪替、全面執政，也讓民主深化、改革理念成為新的台灣價值。但執政之後，我們花了太多時間，在爭辯彼此的差異、在計較改革的速度，卻忘了大家有共同的目標。

勿讓對岸的推波助瀾

把台灣扭轉回去反民主

蔡英文表示，我們的對手正想盡辦法，在對岸龐大的力量推波助瀾下，要把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路，「這場選戰不是一場統獨之戰，是一場民主價值的保衛戰」。

蔡強調，面對和我們方向完全相反的對手，我們彼此的差異顯得微不足道。若陷入彼此的爭執，讓對手有機可乘，台灣將被他們改變了方向，所有付出過的努力也將灰飛煙滅。

蔡英文喊話說，所有追求進步價值、堅定捍衛本土理念的朋友，不論屬於哪一個政黨或團體，此刻是我們再一次攜手合作守護台灣的時候。要讓台灣繼續走在正確的道路上，只有一個方法，放下歧見，攜手合作。

民進黨發言人吳思瑤會後轉述，蔡英文於中執會裁示，黨員在選戰最後十天衝刺階段要全力催票，「決戰就在催票和投票率」，只要全力把票催出來，相信比較膠著的選區，會獲得勝利。

蔡英文表示，地方執政表現確實相當傑出，要多凸顯地方執政好政績，相信可以克服這次選舉背後很多複雜因素的亂流。